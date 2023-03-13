Знай наших: известная певица Tems красовалась на "Оскаре 2023" в платье украинского бренда (фото)
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Девушка выбрала невероятно нежный наряд белого цвета
Ночью с 12 на 13 февраля в Лос-Анджелесе завершилась 95-й церемония вручения наград премии Американской академии "Оскар 2023", главным триумфатором которой стал фильм "Все, везде и всюду". Однако сейчас давайте поговорим не про кино, а про моду, при чем украинскую.
Нигерийская певица и хип-хоп исполнительница Tems появилась на красной дорожке в красивом наряде украинского бренда Lever Couture (дизайнер Леся Верлингьери). Артистка выбрала белое воздушное платье из коллекции Leleka, которое очень эффектно смотрелось на темнокожей певице.
Стоит отметить, что бренд Lever Couture достаточно популярен среди американских звезд. Судя по Инстаграму дизайнера платье из той же коллекции Leleka, только в розовом цвете, выбрала для семейной фотосессии эпатажная Cardi B.
Также в одном из платьев бренда красовалась оскароносная Леди Гага и триумфаторка 2023 года Мишель Йео, которая получила статуэтку за лучшую главную женскую роль.
Не обошли вниманием бренд и Гвен Стефани, Меган Фокс и Дженнифер Лопес.
Напомним, что ранее в платье от украинского дизайнера Ивана Фролова на своем концерте зажигала американская поп-дива Бейонсе. Артистка выбрала ярко розовое платье из одной из коллекций бренда FROLOV.