Знай наших: известная певица Tems красовалась на "Оскаре 2023" в платье украинского бренда (фото)

Девушка выбрала невероятно нежный наряд белого цвета

Ночью с 12 на 13 февраля в Лос-Анджелесе завершилась 95-й церемония вручения наград премии Американской академии "Оскар 2023", главным триумфатором которой стал фильм "Все, везде и всюду". Однако сейчас давайте поговорим не про кино, а про моду, при чем украинскую.

Нигерийская певица и хип-хоп исполнительница Tems появилась на красной дорожке в красивом наряде украинского бренда Lever Couture (дизайнер Леся Верлингьери). Артистка выбрала белое воздушное платье из коллекции Leleka, которое очень эффектно смотрелось на темнокожей певице.

Певица Tems на Оскаре 2023. Фото: gettyimages

Стоит отметить, что бренд Lever Couture достаточно популярен среди американских звезд. Судя по Инстаграму дизайнера платье из той же коллекции Leleka, только в розовом цвете, выбрала для семейной фотосессии эпатажная Cardi B.

Также в одном из платьев бренда красовалась оскароносная Леди Гага и триумфаторка 2023 года Мишель Йео, которая получила статуэтку за лучшую главную женскую роль.

Не обошли вниманием бренд и Гвен Стефани, Меган Фокс и Дженнифер Лопес.

Напомним, что ранее в платье от украинского дизайнера Ивана Фролова на своем концерте зажигала американская поп-дива Бейонсе. Артистка выбрала ярко розовое платье из одной из коллекций бренда FROLOV.