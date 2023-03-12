Українські військові могли просунутися під Сватовим: свіжі карти боїв в Україні

Ворог готується до оборони на півдні

Минулої доби російським окупантам не вдалося вчинити підтверджених наступів у межах Бахмута. Тривають важкі бої, але вагнерівці, ймовірно, виявляються затиснуті у міських районах.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Також є дані про просування ЗСУ у бік Сватового. Ворог продовжує зводити укріплення в окупованій частині Запорізької області.

За даними Генштабу ЗСУ, наступ йде на Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському, Авдіївському, Шахтарському напрямках. Українські захисники відбили 92 атаки.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ворог продовжує наступ на північний схід від Куп’янська. Військова присутність російських військ зберігається вздовж кордону з Росією, щоб утримати українські війська на цьому напрямі. Українські сили могли просунутися під Сватове. Є дані про входження ЗСУ до Куземівки. На цій ділянці тривають бої від Площанки до півдня Діброви, повідомляє DeepState. У районі Кремінної продовжується наступ російських військ.

Карта боїв на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна

У Бахмуті ворог продовжує наземні атаки, проте не просунулися у самому місті. Бої в Бахмуті цього тижня були інтенсивнішими — окупанти намагаються прорватися до центру міста. Околиці міста також під ударом, точаться бої по лінії Оріхово-Василівка — Залізнянське.

Продовжуються атаки в районі Авдіївки. DeepState повідомляє, що окупанти зайшли і закріпилися до Красногорівки та просунулися у бік Кам’янки. У Мар’їнці тривають бої. Російські війська намагаються атакувати на Північне. За даними Генштабу, Красногорівку не захоплено. Ворог намагається наступати у бік Кам’янки, Сєверного, Первомайського, Невельського, Красногорівки та Мар’їнки.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Росіяни продовжують зводити укріплення в окупованій частині Запорізької області на північ від Чистопілля. Вони, мабуть, хочуть захистити шосе до Токмака. Побоюючись українського контрнаступу, вони готуються до захисту наземних ліній постачання Мелітополя.

Лінія фронту у Запорізькій області

Українські сили продовжують завдавати ударів по російських позиціях у Миколаївській області (Кінбурнська коса), складах, місцях зосередження людей та техніки (Херсонська область). Ворог продовжує вести обстріл прифронтових південних областей.

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ворог напередодні обстріляв Запоріжжя та Херсон. У Херсоні снаряд потрапив на паркування магазину, є загиблі.