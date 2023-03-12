Українські військові могли просунутися під Сватовим: свіжі карти боїв в Україні
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Ворог готується до оборони на півдні
Минулої доби російським окупантам не вдалося вчинити підтверджених наступів у межах Бахмута. Тривають важкі бої, але вагнерівці, ймовірно, виявляються затиснуті у міських районах.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Також є дані про просування ЗСУ у бік Сватового. Ворог продовжує зводити укріплення в окупованій частині Запорізької області.
За даними Генштабу ЗСУ, наступ йде на Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському, Авдіївському, Шахтарському напрямках. Українські захисники відбили 92 атаки.
Схід України
Ворог продовжує наступ на північний схід від Куп’янська. Військова присутність російських військ зберігається вздовж кордону з Росією, щоб утримати українські війська на цьому напрямі. Українські сили могли просунутися під Сватове. Є дані про входження ЗСУ до Куземівки. На цій ділянці тривають бої від Площанки до півдня Діброви, повідомляє DeepState. У районі Кремінної продовжується наступ російських військ.
У Бахмуті ворог продовжує наземні атаки, проте не просунулися у самому місті. Бої в Бахмуті цього тижня були інтенсивнішими — окупанти намагаються прорватися до центру міста. Околиці міста також під ударом, точаться бої по лінії Оріхово-Василівка — Залізнянське.
Продовжуються атаки в районі Авдіївки. DeepState повідомляє, що окупанти зайшли і закріпилися до Красногорівки та просунулися у бік Кам’янки. У Мар’їнці тривають бої. Російські війська намагаються атакувати на Північне. За даними Генштабу, Красногорівку не захоплено. Ворог намагається наступати у бік Кам’янки, Сєверного, Первомайського, Невельського, Красногорівки та Мар’їнки.
Південь України
Росіяни продовжують зводити укріплення в окупованій частині Запорізької області на північ від Чистопілля. Вони, мабуть, хочуть захистити шосе до Токмака. Побоюючись українського контрнаступу, вони готуються до захисту наземних ліній постачання Мелітополя.
Українські сили продовжують завдавати ударів по російських позиціях у Миколаївській області (Кінбурнська коса), складах, місцях зосередження людей та техніки (Херсонська область). Ворог продовжує вести обстріл прифронтових південних областей.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що ворог напередодні обстріляв Запоріжжя та Херсон. У Херсоні снаряд потрапив на паркування магазину, є загиблі.