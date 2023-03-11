Окупанти завдали потужного удару по Херсону. Снаряд влучив біля супермаркету, є загиблі

Снаряд влучив по парковці біля магазину

Росіяни продовжують жорстокі обстріли мирного населення у Херсоні — у суботу окупанти вчергове обстріляли місто. Ворожий снаряд влучив біля супермаркета на Миколаївському шосе, внаслідок чого загинуло щонайменше троє осіб.

За даними Херсонської обласної прокуратури, кількість потерпілих уточнюється, обстріл міста продовжується. Як видно, з фото прокуратури, пошкоджено цивільну інфраструктуру, загорівся автомобіль, уламки розбили скло та зробили авто на стоянці. Прокуратура розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Снаряд влучив по парковці біля супермаркету, куди приїхали за покупками мирні містяни Снаряд влучив по парковці біля супермаркету, куди приїхали за покупками мирні містяни Внаслідок влучання загорілася машина

Як уточнив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, поранені двоє осіб.

На обстріл відреагували в Офісі президента, назвавши його терактом:

"Російські терористи знову обстрілюють Херсон. Є поранені та загиблі", — заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

На обстріл відреагували в Офісі президента

Як повідомляв "Телеграф", кілька тижнів тому окупанти обрали собі за ціль зупинку громадського транспорту. Внаслідок атаки постраждала велика кількість громадян.