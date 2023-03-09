Росіяни знову вдарили по зупинці у Херсоні: є загиблі (фото)

Під удар потрапили мирні будинки та зупинка громадського транспорту

9 березня окупанти знову завдали удару по Херсону. Ціллю росіян виявилися мирні жителі.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, під час чергової терористичної атаки загарбники, зокрема, влучили у зупинку громадського транспорту, на якій на той момент перебували люди.

Наразі відомо про трьох загиблих.

"російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі, в зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу загинуло 3 осіб", — пише Єрмак.

Окрім зупинки, як можна побачити на опублікованих головою ОП фотографіях, серйозно постраждав приватний будинок.

Варто зазначити, що окупанти вже не вперше обирають собі за ціль зупинки громадського транспорту. Лише кілька тижнів тому у Херсоні внаслідок подібної атаки постраждала велика кількість громадян.

Нагадаємо, що вночі 9 березня російські війська знову завдали масованого удару по Україні. Ворог випустив 81 ракету, у тому числі 6 гіперзвукових ракет "Кинжал".

Про всі подробиці нової масованої атаки росіян ви можете прочитати в онлайн-матеріалі "Телеграфа".

Раніше ми писали про те, що ЗСУ здивовані новою тактикою росіян, яку вони використали вперше за всі масовані удари.

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