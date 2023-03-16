В Україну прибули перші "колісні танки" з Франції: чим вони особливі та корисні

Париж уже починає планувати відправку другої партії цих танків

В Україну прибули перші обіцяні Францією "колісні танки" AMX-10RC. При цьому кілька з них вже були відправлені на передову.

Про це пише видання Le Figaro, посилаючись на заяву міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.

Розвідувальні бронемашини AMX-10 RC, обіцяні Францією на початку січня, "щойно прибули в Україну", заявив 15 березня міністр збройних сил Себастьєн Лекорню перед Комісією з оборони Національних зборів. При цьому він наголосив, що деякі з них уже "пішли на передову", але не уточнив кількість.

Глава французького оборонного відомства також додав, що Париж уже починає планувати відправлення другої партії колісних танків.

"Я готую низку рішень для президента (Макрона), тому що вони (AMX-10 RC) починають отримувати хороші відгуки від українських партнерів", — каже Лекорню.

Що собою представляють AMX-10 RC — основні характеристики

Однією із особливостей цього озброєння є його фактична приналежність до одразу кількох класифікацій: документально — бойова машина піхоти, фактично ж — легкий колісний танк, здатний вельми швидко знищувати ворожі цілі.

Середня вага AMX-10 RC досягає 15,8 т, при додатковому бронюванні — 16,6 т. Однак легкий танк може перевалити і за 20 тонн, якщо він буде обладнаний усіма необхідними деталями, включаючи SEPAR mine або IED пакетом захисту.

Загалом техніка має потужну гармату 105/47 F2 MECA (на основі GIAT), встановлену в звареній алюмінієвій вежі. Загальна довжина корпусу — 6,24 м, разом з гарматою — 9,15 м. До речі, такий "колісний винищувач" не надто високий — лише 2,56 м.

Для наведення гармати передбачено систему керування вогнем COTAC. Цікаво, що AMX-10 RC має кілька видів озброєння. Основним вважається вже згадана гармата, у якій використовують 105-міліметрові снаряди. Також додатково можуть бути спарений кулемет NF1 (на 4000 патронів), зенітний кулемет M2HB або відразу чотири димових міномети GALIX.

Більше про AMX-10 RC ви можете прочитати у відповідному матеріалі "Телеграфа".

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