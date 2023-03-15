Російський топ-чиновник замовив "вагнерівцям" вбивство міністра країни НАТО — ЗМІ

До замаху мали залучити найманців з європейських осередків.

Італійська розвідка з’ясувала, що росія хотіла вбити міністра оборони цієї країни Гвідо Крозетто та виділила на це 15 мільйонів доларів.

Як повідомляє місцеве видання Il Foglio, підвищену увагу розвідників привернули гнівні висловлювання колишнього президента та чинного заступника голови РБ росії дмитра медведєва.

Минулого року російський чиновник обізвав Крозетто "рідким дурнем" через слова про те, що у разі входження російських танків до Києва почалася б третя світова війна.

При цьому, в матеріалі наголошується, що медведєв відправив прохання до ПВК "Вагнера" про вбивство глави Міноборони Італії і нібито запропонував за це 15 мільйонів доларів. Здійснити замах мали найманці з одного з європейських осередків, які за інформацією розвідки діють у Сербії та Естонії.

Як повідомлялося раніше, напередодні Крозетто прямо звинуватив ПВК "Вагнера" у тому, що через їхні дії до Італії намагаються потрапити дедалі більше мігрантів. За його словами, більшість із людей, що прибувають, є вихідцями з регіонів, які перебувають під контролем найманців.