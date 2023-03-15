Российский топ-чиновник заказал "вагнеровцам" убийство министра страны НАТО — СМИ

К покушению должны были привлечь наемников из европейских ячеек

Итальянская разведка выяснила, что россия хотела убить министра обороны этой страны Гвидо Крозетто и выделила на это 15 миллионов долларов.

Как сообщает местное издание Il Foglio, повышенное внимание разведчиков привлекли гневные высказывания бывшего президента и действующего заместителя главы СБ россии дмитрия медведева.

В прошлом году российский чиновник обозвал Крозетто "редким глупцом" из-за слов о том, что в случае вхождения российских танков в Киев началась бы третья мировая война.

При этом, в материале отмечается, что медведев отправил просьбу к ЧВК "Вагнера" об убийстве главы Минобороны Италии и якобы предложил за это 15 миллионов долларов. Осуществить покушение должны были наемники из одной из европейских ячеек, которые по информации разведки действуют в Сербии и Эстонии.

Как сообщалось ранее, накануне Крозетто прямо обвинил ЧВК "Вагнера" в том, что из-за их действий в Италию пытаются попасть все больше и больше мигрантов. По его словам, большинство из прибывающих людей являются выходцами из регионов, находящихся под контролем наемников.