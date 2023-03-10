Российский шпион в Италии получил огромный тюремный срок

Военная прокуратура просила для шпиона пожизненного заключения

Офицер ВМС Вальтер Биот был признан итальянским Военным судом виновным в продаже секретных документов сотруднику российского посольства в Риме и получил наказание в виде тюремного заключения сроком на 30 лет.

Как сообщает издание ANSA, 58-летнего капитана фрегата обвинили в шпионаже в пользу россии. В марте 2021 года он передал сотруднику российского посольства секретные документы и в обмен на это получил от него деньги.

Отмечается, что военная прокуратура просила для Вальтера Биота более жесткое наказание в виде пожизненного заключения. Однако судьи выявили смягчающие обстоятельства и вынесли решение о лишении свободы на 30 лет для российского шпиона.

На суде прокурорами были представлены фотографии, на которых запечатлено, как Биот фотографирует на свой мобильный телефон ряд документов и экран компьютера.

"Некоторые из 19 документов, сфотографированных Биотом, имели секретность высокого уровня для НАТО, а один имел гриф "совершенно секретно"", – отметил прокурор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале текущего года в Германии поймали российского шпиона. Им оказался один из бывших высокопоставленных разведчиков страны.