Російський шпигун в Італії отримав величезний тюремний строк

Військова прокуратура просила для шпигуна довічного ув’язнення

Офіцер ВМС Вальтер Біот був визнаний італійським Військовим судом винним у продажу секретних документів співробітнику російського посольства в Римі та отримав покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком на 30 років.

Як повідомляє видання ANSA, 58-річного капітана фрегата звинуватили у шпигунстві на користь росії. У березні 2021 року він передав співробітнику російського посольства секретні документи та в обмін на це отримав від нього гроші.

Наголошується, що військова прокуратура просила для Вальтера Біота жорсткіше покарання у вигляді довічного ув’язнення. Проте судді виявили пом’якшувальні обставини та винесли рішення про позбавлення волі на 30 років для російського шпигуна.

На суді прокурорами були представлені фотографії, на яких зображено, як Біот фотографує на свій мобільний телефон низку документів та екран комп’ютера.

"Деякі з 19 документів, сфотографованих Біотом, мали секретність високого рівня для НАТО, а один мав гриф "цілком секретно"", — зазначив прокурор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому поточного року в Німеччині зловили російського шпигуна. Ним виявився один із колишніх високопоставлених розвідників країни.