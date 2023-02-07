Відомий історик та дипломат Олександр Левченко розповів спеціально для "Телеграфа", про роль російських посольств у війні проти України

Російські посольства стали місцем поширення кремлівської пропаганди та ведення шпигунської діяльності проти країн акредитації, що створює пряму загрозу державам демократичного світу. Російська Федерація вчиняє жахливі злочини на українській території, тому російські посли мають стати персонами нон ґрата в європейських столицях, які засуджують агресію Москви проти України.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив із пропозицією до країн-членів ЄС вислати усіх російських послів, які тривалий час займаються не дипломатичною діяльністю, а несуть із собою агресивну пропаганду Кремля, намагаючись приховати Zлочини Москви, вчинені проти українського народу. Офіційний Вільнюс заявив, що немає сенсу терпіти перебування російських послів, які, як продовжена рука Кремля, сіють ненависть до демократичних цінностей і захищають на політичному рівні найбільше після Другої світової війни неспровоковане військове вторгнення РФ проти України.

Тому Литва відмовила в прийомі російського посла. До цього акту приєдналися Латвія та Естонія. Водночас Кремль зажадав повернення з Москви додому послів Латвії та Естонії як високих представників країн, де "панує антиросійська істерія". Москва планує наступ на країни Балтії – Литву, Латвію та Естонію, а їхню боротьбу за своє національно-територіальне виживання та всебічну підтримку Києва у Кремлі розцінюють, як антиросійську істерику. Москва веде брудну гру в Латвії та Естонії з наміром втягнути російськомовних громадян цих країн у політичні ігри Кремля з метою пропаганди на цих теренах ідей російського фашизму — рашизму та підготовки п'ятої колони для сприяння можливому вторгненню Росії в ці країни, як це вже було в 1940 р.

Для Литви найбільшу небезпеку становить можливість пробивання російського коридору через Сувалки в Калінінградську область, яка до 1945 р. історично була Східною Прусією з центром у Кенігсберзі. Цей регіон був анексований СРСР після Другої світової війни, але Москва самостійно вирішила включити його до складу саме Російської Федерації, хоча ці території історично були населені пруськими племенами, які литовського походження, але з часом були германізовані. Лише вузьке місце через Сувалки з’єднує три згадані країни Балтії сухопутним шляхом із Польщею та всім НАТО і ЄС.

Москва це добре знає і має плани в разі великої війни завдати удару в цьому напрямку з Білорусі, щоб перекрити військову допомогу з боку Польщі та Німеччини в разі широкомасштабного російського вторгнення. У Вільнюсі, Ризі та Таллінні добре розуміють, що якщо Україна впаде, то російський ведмідь рушить, насамперед, проти них. Тому вони щиро надають максимально можливу підтримку Україні, яка становить цілий відсоток валового національного продукту (ВНП).

Навесні 2022 р. країни НАТО та ЄС вигнали зі своїх столиць кілька сотень російських шпигунів, які працювали під прикриттям російських посольств. Російські спецслужби нахабно вербували впливових політиків, бізнесменів та відомих журналістів у країнах перебування з метою створення кремлівської мережі впливу в державі акредитації. Росіяни десь встигли навіть обробити верхівку влади, і не дивно, коли раптом відомі високопоставлені політики західних країн починають публічно співати, ніби під російську балалайку, маскуючи свої погляди начебто під національний інтерес.

Найбільш помітно це в Угорщині, де росіяни зуміли створити сферу свого значного впливу на політичну та бізнесову верхівку цієї країни. У Сербії, та особливо в Республіці Сербській, також залишається величезний вплив Росії. Москва має значне російське лобі в Болгарії, Хорватії та інших країнах. Звісно, ​​комунікація не йде напряму з найвищою політичною верхівкою, щоб не помітили спецслужби блоку НАТО. Встановлення таких контактів завжди відбувається під час перебування в третіх країнах і в той час, коли "клієнт" ще не досяг найвищої посади.

Після російської різанини в українському місті Бучі Німеччина видворила 40 російських шпигунів, Франція — 35, Словенія понад 30 офіцерів російської розвідки, звідки вони працювали майже на усі країни колишньої Югославії. 25 російських шпигунів з дипломатичними паспортами вислала Іспанія. Багато російських агентів були змушені залишити Хорватію, Румунію, Данію, Швецію. Голландці давно готували спецоперацію зі знищення російської мережі в країні. Офіційна Гаага видворила 17 російських розвідників, які базувалися в посольстві РФ. З них 8 були агентами Служби зовнішньої розвідки РФ і 9 співробітників військової розвідки Генштабу РФ. Наприклад, російські розвідники з Любляни здебільшого допомагали своїм колегам у Хорватії та Боснії та Герцеговині, а чекісти з Белграда працювали проти Чорногорії та Північної Македонії.

Зараз у Словенії спіймали ще двох російських розвідників, які приїхали в країну з вигаданими біографіями як громадяни Аргентини. Вони були "сплячими агентами", і так розірвалася ще одна павутина мережа, яку десять років плела Москва. Словенія стала місцем особливого російського шпигунського впливу в дев'яності роки, коли стало зрозуміло, що країна незабаром отримає членство в НАТО і ЄС. Служба безпеки Словенії SOVA заявила, що громадяни Словенії будуть здивовані, скільки іноземних агентів, особливо російських, нелегально діють у їхній країні.

З початку 2022 р. країни Заходу видворили зі своїх країн 550 російських розвідників під дипломатичним і консульським прикриттям. Найбільше це зробили США, Польща та Болгарія. Дипломатом у міжнародному праві вважається посадова особа МЗС, яка уповноважена виконувати службові обов'язки у відносинах з іноземними державами та їх представниками. Російські розвідники під дипломатичним прикриттям шпигують за політичними, військовими та економічними інтересами країни перебування. Найбільше їх присутньо в консульських відділах і серед аташе з питань культури. Тепер стало відомо, що в сімдесятих роках минулого століття навіть Патріарх Московський Кирило, як агент "Михайлов", шпигував на користь КДБ у Женеві у Всесвітній організації церков, де він був представником РПЦ. Не дивно, що в Російській Федерації більшість усієї політичної еліти, включаючи президента Володимира Путіна і патріарха Кирила, є професійними шпигунами. Відсутність впливу громадянського суспільства призвела країну до панування ідеології війни, агресії та провокацій проти сусідніх країн.