"Диверсанти" постаралися: у Лондоні посольство росії забарвилося у кольори прапора України (фото)

Мешканці Лондона вирішили своєрідно підтримати Україну

У столиці Великобританії будівлю посольства росії підсвітили кольорами українського прапора на знак підтримки нашої країни, яка протистоїть повномасштабному вторгненню російських окупаційних сил.

Про це повідомив у своєму Фейсбуку користувач мережі Олександр Соколовський.

"Ви не повірите, але це посольство рф у Лондоні. Якісь "невстановлені диверсанти" спроєктували на нього український прапор!", — написав він і прикріпив до посту відповідне фото.

У коментарях до запису користувачі мережі відзначили, що подібну картину можна спостерігати й в інших європейських містах, наприклад, іспанській Барселоні та австрійському Відні.

Як повідомлялося раніше, Велика Британія з перших днів вторгнення демонструє потужну підтримку Україні. Зокрема 15 березня вона запровадила санкції проти 370 наближених до кривавого диктатора володимира путіна фізичних та юридичних осіб.

Крім того, Сполучене королівство передало українським захисникам зброю, серед яких вже добре відомі протитанкові гранатомети NLAW, а також новітні системи ППО Starstreak.

При цьому підтримку надають і пересічні громадяни країни, наприклад, 14 березня група демонстрантів захопила особняк путінського олігарха Олега Дерипаски та повісила на нього українські прапори.

Окрім того, за даними ЗМІ, прем’єр Британії Борис Джонсон планує незабаром відвідати Київ, щоб підтримати народ України.