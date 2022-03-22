Рус

"Диверсанти" постаралися: у Лондоні посольство росії забарвилося у кольори прапора України (фото)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
165
Посольство росії в Лондоні Новина оновлена 22 березня 2022, 04:18
Посольство росії в Лондоні

Мешканці Лондона вирішили своєрідно підтримати Україну

У столиці Великобританії будівлю посольства росії підсвітили кольорами українського прапора на знак підтримки нашої країни, яка протистоїть повномасштабному вторгненню російських окупаційних сил.

Про це повідомив у своєму Фейсбуку користувач мережі Олександр Соколовський.

"Ви не повірите, але це посольство рф у Лондоні. Якісь "невстановлені диверсанти" спроєктували на нього український прапор!", — написав він і прикріпив до посту відповідне фото.

У коментарях до запису користувачі мережі відзначили, що подібну картину можна спостерігати й в інших європейських містах, наприклад, іспанській Барселоні та австрійському Відні.

Як повідомлялося раніше, Велика Британія з перших днів вторгнення демонструє потужну підтримку Україні. Зокрема 15 березня вона запровадила санкції проти 370 наближених до кривавого диктатора володимира путіна фізичних та юридичних осіб.

Крім того, Сполучене королівство передало українським захисникам зброю, серед яких вже добре відомі протитанкові гранатомети NLAW, а також новітні системи ППО Starstreak.

При цьому підтримку надають і пересічні громадяни країни, наприклад, 14 березня група демонстрантів захопила особняк путінського олігарха Олега Дерипаски та повісила на нього українські прапори.

Окрім того, за даними ЗМІ, прем’єр Британії Борис Джонсон планує незабаром відвідати Київ, щоб підтримати народ України.

Теги:
#Україна #Велика Британія #Росія
ЗСУ продовжують стримувати росіян на всіх фронтах
Україна
Контратака на Миколаївщині та прапор України над Макаровим: у ЗСУ підбили підсумки 21 березня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ЗСУ продовжують стримувати росіян на всіх фронтах
Контратака на Миколаївщині та прапор України над Макаровим: у ЗСУ підбили підсумки 21 березня
Дата публікації
Категорія
"Уралвагонзавод"
Санкції працюють: у росії зупинився єдиний завод зі збирання танків
Дата публікації
Категорія
Байден зазначив, що путіна притисли й він цього точно не очікував
"Путіна притисли до стіни": у США спрогнозували, на що може піти росія у війні з Україною
Дата публікації
Категорія
За 25 днів було затримано 1,2 тисяч людей
Диверсанти і не лише: у МВС розповіли, скільки злочинців затримали від початку вторгнення в Україну
Дата публікації
Категорія
Українські військові 27-ий день поспіль відбивають атаки російських окупантів
Війна - день 27: Захід заговорив про системи ППО для України, поки окупанти кидають бомби на українські міста