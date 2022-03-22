Укр

"Диверсанты" постарались: в Лондоне посольство россии окрасилось в цвета флага Украины (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Посольство россии в Лондоне Новость обновлена 22 марта 2022, 04:18
Посольство россии в Лондоне

Жители Лондона решили своеобразно поддержать Украину

В столице Великобритании здание посольства россии подсветили цветами украинского флага в знак поддержки нашей страны, которая противостоит полномасштабному вторжению российских оккупационных сил.

Об этом сообщил в своем Фейсбук пользователь сети Александр Соколовский.

"Вы не поверите, но это посольство РФ в Лондоне. Какие-то "неустановленные диверсанты" спроецировали на него украинский флаг!", — написал он и прикрепил к посту соответствующее фото.

В комментариях к записи пользователи сети отметили, что подобную картину можно наблюдать и в других европейских городах, например испанской Барселоне и австрийской Вене.

Как сообщалось ранее, Великобритания с первых дней вторжения демонстрирует мощную поддержку Украине. В частности 15 марта она ввела санкции против 370 приближенных к кровавому диктатору владимиру путину физических и юридических лиц.

Кроме того, Соединенное королевство передало украинским защитникам оружие, среди которых уже хорошо известные противотанковые гранатометы NLAW, а также новейшие системы ПВО Starstreak.

При этом поддержку оказывают и простые граждане страны, например, 14 марта группа демонстрантов захватила особняк путинского олигарха Олега Дерипаски и повесила на него украинские флаги.

Стоит отметить, что, по данным СМИ, премьер Британии Борис Джонсон планирует в скором времени посетить Киев, чтобы поддержать народ Украины.

Теги:
#Украина #Великобритания #Россия
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