Джонсон хочет приехать в Киев и "попробовать что-то изменить", служба безопасности против - СМИ
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Джонсон хочет попробовать, если это может что-то изменить.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует поездку в Киев, чтобы продемонстрировать Украине свою поддержку в войне с Россией.
Об этом сообщает британское агентство Dailу Mail.
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Издание отмечает, что Джонсон попросил чиновников изучить практичность и целесообразность поездки в украинскую столицу для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.
В то же время сотрудники службы безопасности опасаются возможной поездки британского премьера в Киев, но Джонсон "все равно хочет попробовать, если это может что-то изменить".
"Если отбросить соображения безопасности, которые очень значительны, вопрос заключается в том, сможете ли вы добиться чего-то большего при личном визите, будет ли это просто демонстрация солидарности, и достаточно ли этой причины", — отметили источники издания.
Отметим, что Борис Джонсон поддерживает Украину с первых дней войны. Великобритания ударила мощными санкциями как по экономике страны-агрессора, так и по первым лицам, пообещав уничтожить экономику рф.
Также Борис Джонсон заявил, что создал план противодействия российской агрессии, который заставит кровавого диктатора владимира путина проиграть.