Укр

Джонсон хочет приехать в Киев и "попробовать что-то изменить", служба безопасности против - СМИ

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
116
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Новость обновлена 21 марта 2022, 09:52
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Джонсон хочет попробовать, если это может что-то изменить.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует поездку в Киев, чтобы продемонстрировать Украине свою поддержку в войне с Россией.

Об этом сообщает британское агентство Dailу Mail.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Издание отмечает, что Джонсон попросил чиновников изучить практичность и целесообразность поездки в украинскую столицу для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

В то же время сотрудники службы безопасности опасаются возможной поездки британского премьера в Киев, но Джонсон "все равно хочет попробовать, если это может что-то изменить".

"Если отбросить соображения безопасности, которые очень значительны, вопрос заключается в том, сможете ли вы добиться чего-то большего при личном визите, будет ли это просто демонстрация солидарности, и достаточно ли этой причины", — отметили источники издания.

Отметим, что Борис Джонсон поддерживает Украину с первых дней войны. Великобритания ударила мощными санкциями как по экономике страны-агрессора, так и по первым лицам, пообещав уничтожить экономику рф.

Также Борис Джонсон заявил, что создал план противодействия российской агрессии, который заставит кровавого диктатора владимира путина проиграть.

Теги:
#Великобритания #Россия #Путин #Борис Джонсон
Последствия обстрела ТРЦ Retroville в Киеве
Киев
Число жертв обстрела Киева резко выросло: видео последствий
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Последствия обстрела ТРЦ Retroville в Киеве
Число жертв обстрела Киева резко выросло: видео последствий
Дата публикации
Категория
Утечку газа локализовали, угрозы нет
Обошлось? Спасатели оценили ситуацию с утечкой аммиака в Сумах
Дата публикации
Категория
Кадр из видео
Русский военный корабль пошел? В Одессе - морской бой (видео)
Дата публикации
Категория
Украинские военные мужественно продолжают давать отпор противнику
Отпор ВСУ обескуражил россиян: карты боев в Украине на 21 марта
Дата публикации
Категория
Украина уже 26 дней противостоит российским захватчикам
Война — день 26: путин готов бросить российских детей на войну, а в оккупированных городах проходят митинги в поддержку Украины