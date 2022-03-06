"Путин проиграет": Джонсон пообещал четкий план противодействия агрессии россии против Украины

Премьер Британии будет призывать все остальные страны объединяться вокруг его плана.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что создал план противодействия российской агрессии в отношении Украины, который заставит кровавого диктатора владимира путина проиграть.

Как сообщает CNN, британский премьер пообещал представить свой план на встречах с мировыми лидерами.

Отмечается, что план Джонсона призывает страны мобилизовать "международную гуманитарную коалицию для Украины" и оказать другую поддержку, чтобы наша страна могла обеспечить самооборону и максимально усилить экономическое давление на "путинскую россию".

Намерение главы правительства Великобритании — объединить вокруг выполнения этого плана как можно больше лиц, чтобы "путин потерпел поражение в своих амбициях".

"Недостаточно выразить нашу поддержку международному порядку, основанному на правилах — мы должны оградить его от длительных попыток переписать правила с помощью военной силы", — резюмировал премьер-министр.

Напомним, что Великобритания приняла сторону Украины после российского вторжения и ударила мощными санкциями как по экономике страны-агрессора, так и по первым лицам, пообещав уничтожить экономику рф.