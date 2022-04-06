За межі цивілізації: які країни видворили російських дипломатів (інфографіка)

Список країн, які вислали російських дипломатів.

Після того, як увесь світ дізнався про звірства російських військових проти мирного населення в Бучі та інших містах України, країни Європи почали активно висилати російських дипломатів та відкликати послів.

5 квітня Європейський Союз оголосив 19 російських дипломатів персонами нон-грата за "участь у діяльності, що суперечить їхньому дипломатичному статусу". Дипломатів зобов’язали залишити Бельгію, де розташовані керівні структури Євросоюзу.

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Йдеться про співробітників постійного представництва росії при Євросоюзі у Брюсселі. Розпорядження про їхнє видворення видав представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель.

"Я вирішив визнати кількох посадових осіб постійного представництва російської федерації в ЄС персонами нон-грата за участь у діяльності, що суперечить їхньому дипломатичному статусу", — заявив Боррель.

Усього за кілька днів низка країн ЄС вислали від кількох до десятків російських дипломатів та співробітників посольств:

Німеччина оголосила "значну" кількість співробітників посольства росії небажаними. У російському дипвідомстві уточнили, що йдеться про 40 людей.

оголосила "значну" кількість співробітників посольства росії небажаними. У російському дипвідомстві уточнили, що йдеться про 40 людей. Франція оголосила про намір надіслати російських дипломатів. Йдеться приблизно про 30 людей.

оголосила про намір надіслати російських дипломатів. Йдеться приблизно про 30 людей. Литва та Латвія висилають російських послів і відкликають своїх послів із росії. Російські консульства на території двох балтійських країн буде закрито. Свого посла із Москви відкликали, а російського посла зобов’язали покинути Вільнюс. Консульство у Клайпеді закриють. Російський посол отримає припис покинути Ригу, а посла Латвії відкликають із Москви.

та висилають російських послів і відкликають своїх послів із росії. Російські консульства на території двох балтійських країн буде закрито. Свого посла із Москви відкликали, а російського посла зобов’язали покинути Вільнюс. Консульство у Клайпеді закриють. Російський посол отримає припис покинути Ригу, а посла Латвії відкликають із Москви. Данія оголосила про висилку 15 дипломатів, які, на її думку, займалися шпигунством.

оголосила про висилку 15 дипломатів, які, на її думку, займалися шпигунством. Італія надсилає 30 співробітників посольства "у зв’язку з національною безпекою".

надсилає 30 співробітників посольства "у зв’язку з національною безпекою". Іспанія оголосила про висилку 25 дипломатів, зазначивши, що на збори "їм дадуть кілька днів".

оголосила про висилку 25 дипломатів, зазначивши, що на збори "їм дадуть кілька днів". Швеція оголосила про висилку трьох співробітників російського посольства і не виключила депортацію більшої кількості дипломатів, чия країна "не дотримується Віденської конвенції".

оголосила про висилку трьох співробітників російського посольства і не виключила депортацію більшої кількості дипломатів, чия країна "не дотримується Віденської конвенції". Греція 6 квітня оголосила 12 російських дипломатів персонами нон грата, приєднавшись до інших європейських держав.

Повний список країн, які видворили російських дипломатів — в інфографіці "Телеграфа":

Країни, які видворили дипломатів росії

У перші дні війни рішення вислати російських депутатів ухвалили такі країни, як Чехія, Нідерланди, Бельгія, Польща, Болгарія, Словаччина, Чорногорія.

Зазначається, що за два тижні понад 150 російських дипломатів залишили країни Європи. А всього з початку війни було вислано 239 співробітників російських посольств.

У свою чергу росія відкидає всі звинувачення у вбивствах мирних жителів та називає численні фото та відеосвідчення "постановкою".

У російському МЗС заявили, що надсилання дипломатів не залишиться без відповіді.