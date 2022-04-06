За межі цивілізації: які країни видворили російських дипломатів (інфографіка)
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Список країн, які вислали російських дипломатів.
Після того, як увесь світ дізнався про звірства російських військових проти мирного населення в Бучі та інших містах України, країни Європи почали активно висилати російських дипломатів та відкликати послів.
5 квітня Європейський Союз оголосив 19 російських дипломатів персонами нон-грата за "участь у діяльності, що суперечить їхньому дипломатичному статусу". Дипломатів зобов’язали залишити Бельгію, де розташовані керівні структури Євросоюзу.
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Йдеться про співробітників постійного представництва росії при Євросоюзі у Брюсселі. Розпорядження про їхнє видворення видав представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель.
"Я вирішив визнати кількох посадових осіб постійного представництва російської федерації в ЄС персонами нон-грата за участь у діяльності, що суперечить їхньому дипломатичному статусу", — заявив Боррель.
Усього за кілька днів низка країн ЄС вислали від кількох до десятків російських дипломатів та співробітників посольств:
- Німеччина оголосила "значну" кількість співробітників посольства росії небажаними. У російському дипвідомстві уточнили, що йдеться про 40 людей.
- Франція оголосила про намір надіслати російських дипломатів. Йдеться приблизно про 30 людей.
- Литва та Латвія висилають російських послів і відкликають своїх послів із росії. Російські консульства на території двох балтійських країн буде закрито. Свого посла із Москви відкликали, а російського посла зобов’язали покинути Вільнюс. Консульство у Клайпеді закриють. Російський посол отримає припис покинути Ригу, а посла Латвії відкликають із Москви.
- Данія оголосила про висилку 15 дипломатів, які, на її думку, займалися шпигунством.
- Італія надсилає 30 співробітників посольства "у зв’язку з національною безпекою".
- Іспанія оголосила про висилку 25 дипломатів, зазначивши, що на збори "їм дадуть кілька днів".
- Швеція оголосила про висилку трьох співробітників російського посольства і не виключила депортацію більшої кількості дипломатів, чия країна "не дотримується Віденської конвенції".
- Греція 6 квітня оголосила 12 російських дипломатів персонами нон грата, приєднавшись до інших європейських держав.
Повний список країн, які видворили російських дипломатів — в інфографіці "Телеграфа":
У перші дні війни рішення вислати російських депутатів ухвалили такі країни, як Чехія, Нідерланди, Бельгія, Польща, Болгарія, Словаччина, Чорногорія.
Зазначається, що за два тижні понад 150 російських дипломатів залишили країни Європи. А всього з початку війни було вислано 239 співробітників російських посольств.
У свою чергу росія відкидає всі звинувачення у вбивствах мирних жителів та називає численні фото та відеосвідчення "постановкою".
У російському МЗС заявили, що надсилання дипломатів не залишиться без відповіді.
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