Міг "зливати" розвіддані про Україну: що відомо про затриманого в Німеччині російського шпигуна

Незадовго до викриття шпигун отримав підвищення

Німецькі правоохоронці затримали одного з колишніх високопоставлених розвідників країни за шпигунство на користь росії.

Як йдеться у матеріалі The NYT, затримання відбулося наприкінці грудня у маленькому містечку Вайльхайм, що розташоване у південній частині країни, неподалік Мюнхена.

Співробітники служби безпеки прийшли до 52-річного дитячого футбольного тренера Карстена Лінке, який виявився колишнім співробітником Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND). У минулому він обіймав посаду директора технічної розвідки — підрозділу, який відповідає за кібербезпеку та спостереження за комунікаціями.

Повідомляється, що через його відомство проходило близько половини щоденного обсягу розвідданих, отриманих від інтернет-шпигунства, німецьких станцій спостереження, мобільних пристроїв, що підслуховують, на півдні України та розвідувальних кораблів ВМС Німеччини, які спостерігають за війною з Балтійського моря.

При цьому шпигун мав доступ не лише до критично важливої інформації, зібраної з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, але й міг отримувати інформацію від західних партнерів, таких як ЦРУ та розвідка Британії.

Хоча спецслужби з’ясовують яку інформацію він міг передати росіянам, проте політичні кола подія вже вразила.

Примітно також те, що незадовго до викриття Лінке підвищили до начальника служби безпеки персоналу, а на цій посаді він міг завдати значно більшої шкоди.

При цьому попереднє розслідування каже, що Лінке був пов’язаний не лише з росією, а й із місцевою ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини", яку неодноразово викривали у симпатіях до російського диктатора.

Як повідомлялося раніше, в Італії російська шпигунка кілька років видавала себе за власницю магазину ювелірних прикрас, розташованого неподалік командування об’єднаних сил НАТО.