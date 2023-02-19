Мог "сливать" разведданные об Украине: что известно о задержанном в Германии российском шпионе

Незадолго до разоблачения шпион получил повышение

Немецкие правоохранители задержали одного из бывших высокопоставленных разведчиков страны за шпионаж в пользу россии.

Как говорится в материале The NYT, задержание произошло в конце декабря в маленьком городке Вайльхайм, что расположен в южной части страны, неподалеку от Мюнхена.

Сотрудники службы безопасности пришли к 52-летнему детскому футбольному тренеру Карстену Линке, который оказался бывшим сотрудником Федеральной разведывательной службе Германии (BND). В прошлом он занимал должность директора технической разведки — подразделения, которое отвечает за кибербезопасность и наблюдение за коммуникациями.

Сообщается, что через его ведомство проходило около половины ежедневного объема разведданных, полученных от интернет-шпионажа, немецких станций наблюдения, мобильных подслушивающих устройств на юге Украины и разведывательных кораблей ВМС Германии, наблюдающих за войной из Балтийского моря.

При этом шпион имел доступ не только к критически важной информации, собранной с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, но и мог получать информацию от западных партнеров, вроде ЦРУ и разведки Британии.

Хоть спецслужбы выясняют какую информацию он мог передать россиянам, однако политические круги событие уже потрясло.

Примечательно также то, что незадолго до разоблачения Линке повысили до начальника службы безопасности персонала, а на этой должности он мог нанести гораздо больше ущерба.

При этом предварительное расследование говорит, что Линке был связан не только с россией, но и с местной ультраправой партией "Альтернатива для Германии", которую неоднократно уличали в симпатиях к российскому диктатору.

Как сообщалось ранее, в Италии российская шпионка несколько лет выдавала себя за владелицу магазина ювелирных украшений, расположенного неподалеку от командования объединенных сил НАТО