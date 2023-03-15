Окупанти дедалі сильніше тиснуть на сході: свіжі карти боїв в Україні

Ворог обстрілює українські міста та позиції військових

Російські військові продовжують коштувати оборонні споруди на кордоні з Україною, щоб утримати сили оборони на півночі країни. У цей час вони також атакують на північний схід від Куп’янська, по лінії Сватове — Кремінна, Донецької області.

Відповідно до звіту Інституту вивчення війни, ворогові вдалося просунутися у Бахмуті. Також окупанти продовжують зміцнювати тили на тимчасово окупованій території.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог зосередив зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямку. Відбито понад 90 атак.

Карта боїв в Україні

Схід України

Будівництво укріплень у Курській і Брянській області рф триває, як і перебування військ рф в Білгородській області, щоб не допустити переведення частин сил оборони від кордону. Ворог продовжує спроби прориву. Окупанти могли просунутися у бік Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового). За повідомленнями DeepState, локальні бої йдуть від Площанки до півдня Діброви.

Карта боїв на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна

У районі Бахмута ворог продовжує атакувати. У місті окупанти просуваються у південній частині. Відбито атаки в районах Ягідного, Хромового та Оріхово-Василівки. DeepState повідомляє, що ворог зайняв Залізнянське, намагається підібратися до Григорівки. Ворог продовжує атаки у районі Авдіївки. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог атакував у районі Кам’янки, Невельського, Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Новомихайлівки, Побєди та Водяного.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує будувати укріплення на південь від Токмака Запорізької області. Ворог обстрілював південні області України. Окрім Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської він вдарив по Одеській, де пошкодив дитячий навчальний заклад.

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

Лінія фронту у Запорізькій області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ворог продовжує планомірно обстрілювати населені пункти у прифронтовій зоні. Напередодні серйозно прилетіло Краматорськом. Є загиблі та постраждалі.