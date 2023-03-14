Ворог просунувся на північному сході: свіжі карти боїв в Україні

Ворог посилює обстріл прифронтової зони

Росіяни продовжують наступ на сході України, але в інформполі все більше зростає стурбованість майбутнім українським контрнаступом. Вони вважають, що українські Сили оборони наступатимуть на лінії Бердянськ – Мелітополь чи Маріуполь – Волноваха. Однак частина вважає, що можливий і наступ ЗСУ вздовж лінії Куп’янськ — Сватове.

У звіті Інституту вивчення війни повідомляється, що росія продовжує наземні атаки на цьому напрямі. Ворог міг досягти незначних успіхів на північний схід від Куп’янська та на схід від Сіверська. Оточити чи обійти Бахмут російським військам не вдається.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямах. Минулої доби відбито понад 100 атак.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Куп’янському та Лиманському напрямку ворог наступав у районах Дворічної, Гряниківки, Невського, Червонопопівки, Кремінної, Діброви, Білогорівки, Берестового. Ворог міг просунутися на північний схід від Куп’янська на південь від Гряниківки. Ворог продовжує атаки по лінії Сватове – Кремінна. Окупанти могли просунутися у Серебрянському лісництві та біля Площанки. У районі Сіверська ворог міг просунутися на північний схід від Верхньокам’янського.

Карта боїв на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна

Ворог продовжує спроби захопити Бахмут, проте обійти чи оточити місто їм не вдається. Окупанти можуть спробувати розширити фланг на захід від Бахмута вздовж Сіверського водного каналу, щоб посилити тиск. За даними DeepState, ворог намагається прорватися на АЗОМ і посилює тиск на південь міста. Ворог може спробувати просунутися вздовж траси на Слов’янськ, щоб наступати на північний захід від Бахмуту. Російські війська висунулися нові позиції на південному заході Бахмута вздовж траси на Костянтинівку.

На Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямку ворог атакував у районі Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Невельського, Нетайлового, Мар’їнки, Перемоги, Новомихайлівки, Вугледара. DeepState інформує про сильні втрати росіян біля Невельського.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону. Триває обстріл — їх зазнали за добу майже 50 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Українські військові продовжують рейди на східному березі Дніпра на Херсонщині.

Лінія фронту у Запорізькій області

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ОК "Північ" змінили командувача. Їм призначено бригадного генерала Дмитра Красильникова.