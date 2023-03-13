Ворог продовжує наступати на п’яти напрямках на сході: свіжі карти боїв в Україні

Ворог посилює обстріли на різних ділянках фронту

Російські окупанти почали просуватися в Бахмуті повільніше після відведення українських військ зі східної частини міста. Для того, щоб підтримувати наступ, вагнерівцям довелося задіяти елітні сили. Аналітики вважають, що ці сили можуть закінчуватися під час прямих атак на східну, південну та північну частини Бахмуту.

Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни. Ситуація в Бахмуті важка, росіяни вже поширюють чутки про захоплення Оріхово-Василівки на околицях, але навіть у ПВК "Вагнер" заперечують контроль над населеним пунктом.

Ворог продовжує наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках. Минулої доби відбито 102 атаки ворога, розповіли в Генштабі.

Схід України

На Куп’янському та Лиманському напрямах російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ. Наступ окупантів йде в районах Дворічної, Невського, Червонопопівки, Кремінної, Діброви, Білогорівки та Верхньокам’янського.

Карта боїв по лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна

Ворог продовжує спроби захопити Бахмут. У районі Васюківки, Міньківки, Оріхово-Василівки та Івановського відбито атаки ворога. За даними аналітиків DeepState, російські війська вбили клин уздовж траси Е40 (йде з Донецька до Харкова) і намагаються його розширити. Ворог рухається у бік Оріхово-Василівки, атакує Залізнянське та Богданівку. У самому Бахмуті найскладніше з південного боку, ворог просувається до центру приватного сектору.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямку ворог наступав у районі Кам’янки, Авдіївки, Водяного, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди. DeepState повідомляє, що ворог продовжує спроби підійти до Невельського. На схід від Авдіївки лінія зіткнення вирівнялася по трасі.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Переважно без змін — ворог продовжує оборонні дії. Не зупиняються обстріли. Під вогнем Запорізька, Херсонська, Миколаївська області

Лінія фронту у Запорізькій області

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

Як раніше повідомляв "Телеграф", обстріли півдня України можуть посилитися. Ворог стягує на Кінбурнську косу озброєння.