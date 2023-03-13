Більше тисячі окупантів: Зеленьский назвав втрати ворога під Бахмутом (відео)

Окрім загиблих росіяни втратили ще як мінімум півтори тисячі санітарних втрат – це поранення, які не зможуть продовжити війну

Менш ніж за один тиждень на "гарячому" Бахмутському напрямку бійцям ЗСУ вдалося знищити понад 1 тисячу 100 російських окупантів.

Про це заявив у зверненні за результатами 382-го дня війни президент Володимир Зеленський.

"Менш ніж за один тиждень – за час із 6 березня – й лише на одному Бахмутському напрямку вдалося знищити понад 1100 солдатів ворога – це безповоротні втрати Росії, втрати саме там, під Бахмутом. Плюс іще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат – це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв. Плюс знищено десятки одиниць ворожої техніки. Плюс спалені російські склади боєприпасів – понад десять", — сказав глава держави.

Інформацію очільника держави доповнив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий. В ефірі Національного телемарафону він сказав, що за останню добу на Бахмутському напрямку українські військові ліквідували близько 240 російських окупантів та поранили ще майже 300.

"Бахмут і надалі — епіцентр бойових дій. Ворог намагається, зосередивши найкраще підготовлені групи "Вагнера", прорвати нашу оборону. За цю добу там відбувся 161 обстріл на всьому Бахмутському відтинку фронту…, 39 боєзіткнень, в яких ворог втратив 239 окупантів, 293 — були поранені", — зазначив Череватий.

Також, за словами Череватого, на цьому напрямку було підбито два танки Т-72 і знищено зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Нагадаємо, що на думку секретаря РНБО Олексія Данілова, бої за Бахмут стануть "надзвичайно корисними" для країни та нашої армії, так як там "перелопачується величезна кількість мерзоти, яка увірвалася на нашу територію".