Навіть не "піррова перемога": у ЗСУ розповіли, чого досягли росіяни під Бахмутом

У боях за Бахмут росіяни втрачають величезну кількість солдатів

Україна сконцентрувала в Бахмуті та навколо нього війська з колосальним бойовим досвідом, а тому будь-яке просування окупантів дається ворогові величезними втратами.

Як розповів в ефірі єдиного марафону українських новин представник східного угруповання військ Сергій Череватий, завдяки цьому Бахмуту вдалося протриматись 8 місяців.

"Звичайно, ворог навколо самого Бахмута мав певні поступи, але вони давалися такою великою ціною, що це навіть "пірровою перемогою" важко назвати", — сказав він.

При цьому він додав, що керують українськими бригадами та батальйонами у тому районі командири з колосальним бойовим досвідом.

За словами Череватого, бої за місто-фортецю дуже важкі, але саме бійці, які перебувають там, є провісниками майбутньої української перемоги. Ці військовослужбовці своїм героїзмом не дозволяють ворогові пройти далі і виснажують його ресурси, тим самим дозволяючи іншим бійцям ЗСУ, які проходять навчання за кордоном, отримати необхідну підготовку, щоби остаточно викинути окупантів із країни.

Як повідомлялося раніше, попри те, що росіяни оголосили про новий масштабний наступ в останній місяць зими, їм за цей період вдалося захопити лише 234 квадратні кілометри і втратити при цьому понад 20 тисяч солдатів.