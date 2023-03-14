"Надважливе значення": Залужний зробив заяву щодо Бахмута

Тяжкі бої за Бахмут продовжуються

Після засідання Ставки, проведеної президентом Володимиром Зеленським, де було обговорено ситуацію в Бахмуті та прийнято рішення щодо подальшої його оборони, головнокомандувач Валерій Залужний пояснив, чому вона настільки важлива.

За його словами, оборонна операція на Бахмутському напрямі має важливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона є ключовою у стійкості оборони всього фронту. Відповідний пост головнокомандувач опублікував сьогодні, 14 березня, у своєму Telegram-каналі.

"Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту. Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає перемогу України!", — написав Залужний.

Зазначимо, що українські військові ведуть бої із російськими окупантами за місто Бахмут уже протягом дев’яти місяців. Ворог, як і раніше, не залишає спроб захопити місто, проте зараз оточити або обійти Бахмут російським військам ніяк не вдається. Для посилення тиску загарбники можуть спробувати розширити фланг на захід від Бахмута вздовж Сіверського водного каналу. Крім того, військові рф можуть спробувати просунутися вздовж траси на Слов’янськ, щоб наступати на північний захід від Бахмута.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію у Бахмуті. За його словами, "вагнерівці" атакують з різних боків та намагаються прорвати до центральних районів міста. Натомість українські військові продовжують тримати оборону міста.