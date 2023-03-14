Зеленський зібрав Ставку: учасники однозначно висловилися щодо Бахмута

Сили оборони України не мають наміру віддавати окупантам Бахмут, незважаючи на важку обстановку в місті

У вівторок, 14 березня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Присутні обговорили ситуацію на фронті та одностайне заявили, що оборона Бахмута має продовжитися.

Про це повідомляє сайт Офісу президента України. На засіданні Ставки були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова ГУР Кирило Буданов, секретар РНБО Олексій Данилов, а також інші представники уряду та силових структур.

Валерій Залужний та командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ розповіли, що сьогодні відбувається за всіма напрямками фронту. Окремо обговорили ситуацію на Бахмутському напрямі, де росіяни не припиняють спроби захопити місто. Незважаючи на те, що ситуація в Бахмуті вкрай важка, обстріл не припиняється ні на хвилину, всі члени Ставки виступили за те, щоб оборона міста не припинялася.

"Розглянувши хід оборонної операції на Бахмутському напрямку, всі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання та захисту міста Бахмута", — сказано в повідомленніОП.

Крім цього, Володимир Зеленський обговорив із присутніми забезпечення воїнів необхідним озброєнням та боєприпасами, а також їх розподіл згідно з потребами підрозділів Сил оборони на передовій. Також на засіданні Ставки обговорили терміни та обсяги постачання військової допомоги від країн-союзників.

Також "Телеграф" розповідав про те, що росіяни не зможуть просунутися на півдні України. На це є чотири причини, одна з яких — підготовка окупантами місцевості до оборони.