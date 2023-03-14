Війна — день 384: окупанти намагаються прорватися до центру Бахмута і готуються до нового ракетного удару

Оперативно про головне 14 березня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 384 дні. Найбільш складною ситуація залишається у Бахмуті, проте навіть там противник був змушений сповільнити наступ. При цьому, за інформацією аналітиків, туди могли бути перекинуті "елітні" підрозділи ПВК "Вагнера". Метою росіян є прорив до центру Бахмута, але, попри всі спроби штурму міста, ЗСУ стійко тримають оборону і завдають серйозних втрат окупантам. Водночас у військовому керівництві також звернули увагу на збільшення кількості ракетоносіїв у Чорному морі, а тому не виключено, що незабаром росіяни завдадуть чергового масованого удару.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 14 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Генштабі повідомляють, що на окупованій ЗАЕС катастрофічно зріс дефіцит кадрових професіоналів, здатних забезпечити нормальну роботу електростанції.

Про те, що відбувалося 11 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 381: росіяни хочуть "паузу" під Бахмутом і намагаються прорватися під Вугледаром

Інформація за 12 березня доступна у зведенні: Війна — день 382: окупанти посилили тиск на Бахмут, а Україна готує удар у відповідь

З даними за 13 березня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 383: окупанти "застрягли" у Бахмуті, але посилюють обстріли