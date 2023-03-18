Війна — день 388: масштабні битви на Донбасі та активізація боїв на півдні

Оперативно про головне 18 березня

Повномасштабне вторгнення росії до України триває 388 днів. Окупанти продовжують намагатися продавити лінію оборони українських захисників у районі Бахмута та можуть мати певні успіхи на північно-західних підступах до міста. Проте ЗСУ не планують припиняти його оборону, оскільки місто має дуже важливе значення. Крім того, запеклі бої продовжуються на лінії Сватове — Кремінна, а також почали активуватися в південній частині України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На тлі масштабної повітряної тривоги в Україні вибухи були чутні й у російській Білгородській області. При цьому в Білгороді частково пропало світло.

Про те, що відбувалося 15 березня, читайте в матеріалі: Війна — день 385: продовження штурму Бахмута і скандал через збитий американський БПЛА

Інформація за 16 березня доступна у зведенні: Війна — день 386: натиск окупантів на Бахмут не слабшає, але ЗСУ тримають позиції

З даними за 17 березня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 387: росіяни безрезультатно та з втратами штурмують позиції ЗСУ на Донбасі