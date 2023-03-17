Росіяни перекинули під Бахмут ще більше сил, триває боротьба за важливий завод: актуальні карти боїв

Окупантам непереливки на Запорізькому напрямку, адже їм доводиться відбивати локазіловані штурми

Попри величезну кількість втрат серед особового складу російська армія не полишає спроб просунутися під Бахмутом. На жаль, вони можуть досягти часткових успіхів на північно-західних підступах до міста, однак ЗСУ продовжують тримати оборону. Також гарячим відрізком фронту лишається лінія Сватове-Кремінна, активізувалися бої і на півдні країни.

Детальніше про події на фронті повідомили у свіжому зведенні на ранок 17 березня в Інституті вивчення війни (ISW). Спеціалісти підкреслюють, що в Запорізькій області українські захисники могли здійснити кілька спроб локалізованих штурмів, тож ворог себе більше не почуває занадто спокійно.

Тривають також бої під Кремінною та в районі Донецьку. Аби дещо відволікати увагу від подій на фронті, росіяни продовжують посилювати свою військову присутність у Чорному морі, збільшуючи кількість кораблів. При цьому ракетоносіїв серед них, як і завжди, не надто багато, однак їх може бути достатньо для участі в масованому ракетному обстрілі країни.

Карта боїв в Україні 17.03.

Схід України

Обмежені наземні атаки ворога були зафіксовані на північному сході від Куп'янська, "горить" від боїв і лінія Сватове-Кремінна. За попередню добу ЗСУ вдалося успішно відбити спроби ворожого наступу під Гряниківкою, Кузьминим, Білогорівкою, Верхньокам'янським та Спірним. Також росіяни зазнали поразки і на підступах до самої Кремінної. Не полишають окупанти спроб щодо просування під Макіївкою, Невським, Терним і Ямполівкою, однак про результати цих боїв у Генштабі ЗСУ не повідомляли. Активізувався і Лисичанський напрямок, де росіяни спробували вдарити по українських позиціях.

Карта боїв на сході України 17.03

Тим часом тривають й на лінії Авдіївка-Донецьк. Ворог намагається просунутися під Авдіївкою, атакуючи Кам'янку, Степове, Північне, Невельське, Первомайське та Мар'їнку, однак всі спроби наступу зазнають невдачі. При цьому російські окупанти стверджують, що начебто встановили контроль над Красногорівкою, яка в 9 км від Авдіївки. Цікаво, що жодних візуальних спостережень цим словам аналітики ISW не знайшли. Частина наземних атак ворога також прийшлася на північно-західні околиці Донецька поблизу лінії Піски-Водяне. Окупанти бояться, що ЗСУ можуть перейти в контрнаступ, тому постійно перебувають у стані повної бойової готовності. Спостерігається посилення бойових дій і під Вугледаром, однак успіху росіяни тут не мають.

Карта боїв на Донбасі 17.03

Бахмут продовжує бути однією із найгарячіших точок зіткнень на фронті. Цілком імовірно, що за останні кілька днів ворог зміг частково просунутися на північно-західних підступах до міста, зокрема у Залізянському — швидше за все, його тимчасово контролюють "вагнерівці". Будь-яких успіхів на цьому відрізку фронту росіяни досягають завдяки величезній концентрації живої сили і техніки. Турбує багатьох і той факт, що серйозні бойові зіткнення розпочалися поблизу АЗОМу — важливого стратегічного об'єкту Донеччини. Це величезний завод по обробці кольорових металів, який може стати ще одним ласим шматком для окупантів. .

За останню добу ЗСУ вдалося відбити атаки ворога на сам Бахмут, а також найближчі населені пункти — Оріхово-Василівку, Григорівку, Богданівку та Іванівське.

Карта боїв за Бахмут 17.03.

Південь України

А поки триває героїчна оборона Донбасу, ЗСУ могли здійснити кілька локалізованих штурмів у Запорізькій області. Про це свідчать окремі відеоматеріали, поширені пропагандистськими медіа — щодо атаки російських позицій під Оріховим. Бої велися поблизу Пологів і Новоданилівки. І хоча росіяни стверджують, що їм вдалося відбити ці атаки, підтверджень таких дій немає.

Карта боїв на Запорізькому напрямку 17.03

Цікаво, що допоки "паніки нєт", окупанти продовжують розширювати лінію укріплень на Запорізькому напрямку. В окремих районах створені кілометри протитанкових ровів, а також встановлені десятки рядів бетонних загороджень, які мають зупинити важку техніку українців. Зокрема, мова йде про лінію Енергодар-Мелітополь-Токмак. Особливо польові укріплення окупанти збільшують під Мелітополем, адже тут проходять їхні важливі наземні лінії зв'язку. Крім того, для них важлива автомагістраль Е58, яка обов'язково стане місцем бойових дій, коли ЗСУ будуть звільняти Мелітополь.

Варто додати, що при цьому армія рф не полишає обстріли мирного населення та українських позицій на фронті. Найбільше дістається району поблизу Гуляйполя, також страждають Дніпропетровська і Херсонська області.

Карта боїв на Херсонщині 17.03.

Активізувався ворог і у Чорному морі. За твердженнями Генштабу ЗСУ, станом на 16 березня в акваторії перебував 21 ворожий корабель, серед яких аж 5 ракетоносіїв. Не виключно, що така масова присутність російського флоту може бути пов'язана із демонструванням сили у відповідь на спроби США забрати свій збитий безпілотник MQ-9 Reaper.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Повітряних силах ЗСУ попереджають про можливість активізації росіян щодо нових ракетних обстрілів України. На думку речника угрупування Юрія Ігната, черговий удар може припасти на урядові будівлі та транспортну інфраструктуру. Також у ворога є й інші пріоритетні цілі.

Писали ми і про те, за допомогою якої західної зброї українцям вдалося досягти успіхів під Вугледаром.