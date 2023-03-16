Сотні людей на кожен кілометр: втрати армії рф під Бахмутом вражають

Спроби російських загарбників захопити Бахмут тривають уже десять місяців

Бахмут, який лишається однією із гарячих точок російсько-української війни, став для ворога одним із неприступних рубежів. На цьому напрямку ворожа армія втратила чимало особового складу. За попередніми даними, кількість вбитих і поранених окупантів під Бахмутом може складати від 20 до 30 тисяч осіб. Сюди включають як представників регулярної російської армії, так і "вагнерівців".

Такі дані прозвучали від старшого військового радника британської делегації в ОБСЄ Яна Стаббса, передає "Укрінформ". Статистику дипломат озвучив на Форумі з безпекового співпробітництва, що пройшов у Відні.

"росія зазнає надзвичайно великих втрат, — підкреслив Стаббс. — Із травня минулого року лише в районі Бахмута було вбито і поранено від 20 до 30 тисяч "вагнерівців" і регулярних російських військових. Це величезні людські втрати при загальному просуванні приблизно на 25 кілометрів".

Він зазначив, що подібна статистика свідчить — за кожен захоплений кілометр території окупаційна армія поклала на полі бою понад 800 військових (убитими чи пораненими). Більшість із них складають представники ПВК "Вагнер".

Також загалом росія відчуває серйозний брак боєприпасів і важкої техніки, які щодня вміло винищуються представниками ЗСУ. Ян Стаббс підкреслив, що заради отримання незначних тактичних перемог командування ворожого війська витрачає величезні сили. Це демонструє щонайменше некомпетентність "другої армії світу".

Як стверджує представник східного угрупування українських військ Сергій Череватий, під Бахмутом зараз знаходяться найбільш досвідчені українські захисники. Їхні дії дозволяють утримувати місто і завдавати противнику серйозної шкоди.

"Телеграф" також писав, що окрім важкої техніки та окупантів, на цьому напрямку регулярно знищується й інша техніка. Наприклад, ворожа авіація — нещодавно стало відомо про збиття російського Су-24.