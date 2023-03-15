Під Бахмутом збито російський бомбардувальник: опубліковано відео

"Холодноярці" підтвердили факт збиття ворожого літака на Донеччині

Під Бахмутом, де зараз тривають найзапекліші бої з окупантами, воїни Збройних сил України ефектно знищили російський бомбардувальник Су-24. Відеопідтвердження "демілітаризації" літака вкс рф, який тепер назавжди приземлений на просторах Донбасу, вже активно шириться у мережі.

Цією гарною новиною у середу, 15 березня, поділився Telegram-канал UMFT — UA Military Flight team, зазначивши, що російська "су-шка" була збита воїнами 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр".

"Бахмут. 15.03.23. Воїнами 93-і бригади було знищено бомбардувальник ввс рф су-24. Бачили б ви ту радість хлопців після влучання…", — йдеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українські захисники збили ворожий Су-25 на Донеччині. Назавжди приземлити російську "пташку" вдалося воїнам 72-ї омбр ЗСУ ім. Чорних запорожців.

Також нагадаємо, як бійці ЗСУ ефектно знищили ще один літак ворога, який "напоровся" на праведний гнів захисників Батьківщини у Харківській області.