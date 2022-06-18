Прибрали непотріб: на Донеччині ЗСУ збили ще один літак супротивника

Пощади ворожа армія не діждеться

Українські військовослужбовці на Донбасі провели успішне "полювання" на ворожий літак Су-25. Як стало відомо на ранок 115 дня повномасштабної війни, російську "пташку" було приземлено назавжди в одному із районів Донецької області.

Подробиці повідомили у пресслужбі 72-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) імені Чорних запорожців. Як зазначають захисники, авіасудно збиралося провести розвідку, проте пильні ЗСУ не дали ворогові це зробити.

Армія України знищує техніку росіян — фото дивіться у нашому Telegram

Повідомляється, що збити Су-25 вдалося за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Як відомо, ця зброя є радянською розробкою, але за вісім років війни була неодноразово модернізовано українськими виробниками озброєння.

Такий вигляд має Су-25

"Впав гучно і яскраво, — прокоментували аварію російського літака військові. — Тому що в умілих руках і ПЗРК "Ігла" — гарний інструмент для прибирання всякого мотлоху з неба. А з руками у нас все гаразд".

На жаль, фото- або відеопідтвердження чергового військового подвигу ЗСУ хлопці не опублікували. Втім, українцям достатньо знати навіть про сам факт знищення ще одного російського літака — це вже робить наше небо набагато мирнішим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як на фронті активно використовуються гаубиці британського виробництва. Зрозуміло, що ними вже активно ліквідуються російські окупанти.

Також ми писали про удар по російському військовому буксиру "Василь Бех", який активно передавав озброєння росіянам на острів Зміїний. Завдяки прицільному пострілу ЗСУ корабель, зрештою, вирушив на дно Чорного моря.