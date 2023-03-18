Атака ударных дронов по Украине: уничтожены 11 из 16 "шахедов"

В Киеве ПВО сработала на "отлично": ликвидированы все вражеские цели

В ночь на субботу, 18 марта, оккупанты совершили с помощью дронов-камикадзе атаку на Киев и ряд других областей.

Об этом сообщили Киевской МВА.

"Враг в очередной раз запустил в направлении Киева баражирующие боеприпасы "Shahed". Силами нашей ПВО все воздушные цели уничтожены. Еще раз благодарим их за отличную работу. По данным на этот момент — без жертв и разрушений. Информация уточняется", — заявил начальник Киевской МВА Сергей Попко.

Не менее тревожной была ночь по всей Украине: враг атаковал мирные города дронами иранского производства типа "Shahed-136/131" по двум направлениям – с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области России.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Силами и средствами воздушных командований "Центр", "Восток" и "Запад" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 ударных БПЛА в центральных, западных и восточных областях соответственно", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее ВСУ показали блестящую работу таинственного дрона-камикадзе.