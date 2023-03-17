"Когось це дратує": Данілов розповів, скільки триватимуть бої за Бахмут

Бахмут — це важлива фортеця

Після засідання Ставки, проведеної президентом Володимиром Зеленським, було ухвалено рішення щодо подальшої оборони Бахмута. В уряді пояснили, до якого моменту це місто буде й надалі нашою важливою фортецею у цій війні.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Він заявив, що словосполучення "утримати Бахмут" має суто військове значення.

"У нас відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, і ще раз було підтверджено і головкомом Залужним, і генералом Сирським, і всіма присутніми на засіданні Ставки, що Бахмут для нас є дуже важливою, ключовою точкою", — каже Данілов.

При цьому Данілов зазначив, що розуміє, що це когось дратує, хтось вважає, що ми маємо поступатися. Але це наша земля, і ми не маємо права її не захищати, підкреслює він, додавши, що ті чи інші дії щодо Бахмута відбуватимуться лише після того, як нашими військовими будуть прийняті ті чи інші рішення, а потім проговорені на Ставці.

"Те, що стосується Бахмуту, майте на увазі, що там щодня та величезна кількість терористів, які вдерлися на нашу територію, залишаються там назавжди. Усипане все ними навколо Бахмуту. Тобто, де перебувають сьогодні ці терористи, вони там і лишаються. Для нас це дуже важлива і ключова точка. Принаймні до того періоду, до початку інших військових дій для нас Бахмут є дуже важливою фортецею", — каже Данілов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробив заяву щодо продовження боїв за Бахмут.

Також ми повідомляли, що у ЗСУ розповіли, чого досягли росіяни під Бахмутом.