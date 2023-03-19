Війна — день 389: окупанти намагаються наступати на сході і готуються до нового ракетного удару

Оперативно про головне 19 березня

Повномасштабне вторгнення росії до України триває 389 днів. Противник, як і раніше, намагається продавити лінію оборони ЗСУ на сході України, а головні битви розгортаються біля Бахмута та в районі Сватового та Кремінної, при цьому російські джерела повідомляють про посилення активності українських військ та ДРГ у південних областях. На тлі запусків ударних БПЛА росіянами у військовому командуванні попереджають про те, що ризики нового масованого ракетного удару залишаються високими, про що також свідчить і підвищена активність авіації противника.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Україна попросила Болгарію передати їй винищувачі МіГ-29.

00:00 РНБО ввела санкції проти понад 400 осіб та компаній. Здебільшого це росіяни, але є також сирійці та іранці, які допомагають країні-агресорові.

Інформація за 16 березня доступна у зведенні: Війна — день 386: натиск окупантів на Бахмут не слабшає, але ЗСУ тримають позиції

З даними за 17 березня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 387: росіяни безрезультатно та з втратами штурмують позиції ЗСУ на Донбасі

Про те, що відбувалося 16 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 388: масштабні битви на Донбасі та активізація боїв на півдні