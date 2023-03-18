Атака "шахедами" – лише початок: у ЗСУ попередили українців про нову небезпеку

Військові помітили підвищену активність ворожої авіації

Після нічної атаки безпілотниками Shahed, від якої постраждало кілька регіонів України, лишається високою ймовірність нанесення нового масованого ракетного удару. Про це говорить пресофіцерка центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, посилаючись на одразу кілька важливих нюансів. Серед них — і підвищена активність ворожої авіації поблизу кордонів України.

Детальніше про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону. За словами Гуменюк, найбільше на підготовку до чергового ракетного обстрілу вказує попередня атака "шахедами". Останнім часом ворог використовує саме таку тактику, здійснюючи за допомогою БПЛА розвідку щодо місць розташування систем ППО.

Представниця Сил оборони півдня підкреслила, що загальна кількість російських кораблів у Чорному морі зменшилася, однак це не привід розслаблятися. Загалом росія все ще може випустити по Україні близько 22 "Калібрів".

Також Наталія Гуменюк додала, що в останні дні росіяни все більше активні щодо авіації, а, отже, можуть готувати удар більш важкою зброєю. Саме тому українцям варто бути уважними і не ігнорувати сигнали тривог.

Нагадаємо, що під час нічного нальоту російських безпілотників було знищено 11 цілей із 16.

Тим часом у Повітряних Силах ЗСУ називали ймовірні наступні цілі щодо ракетних ударів путінської армії. Одним із пріоритетів ворога можуть стати урядові будівлі у різних регіонах і не тільки.

"Телеграф" також розповідав, які ракети українські системи ППО можуть збивати, а на які все ще не мають ресурсів.