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Чи злякав ворог українців масованими ракетними ударами: опитування дало несподіваний результат

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Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв
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Російські окупанти завдають ударів по мирних жителях Миколаєва
Російські окупанти завдають ударів по мирних жителях Миколаєва. Фото espreso.tv

Кожен четвертий українець не може визначитися, чи боїться він ворожих ракетних ударів

Масований ракетний удар ворога по Україні 9 березня, коли російські окупанти випустили понад 80 ракет різних типів, показав, що у наших громадян знизилося відчуття безпеки порівняно з попереднім тижнем. Але майже дві третини українців вважають, що країна змогла добре пристосуватися до обстрілів.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group минулого тижня.

На запитання анкети "Як змінилося ваше відчуття безпеки цього тижня у порівнянні з попереднім", відповіді розділилися таким чином:

  • істотно збільшилось — 11,4 відсотка (тижнем раніше 14,4%);
  • трохи збільшилось — 30,9% (34,9);
  • трохи зменшилось — 25,3% (16,0);
  • істотно зменшилось — 8,5% (7,1);
  • не могли відповісти — 23,8% (27,6).

На тлі зростання тривожності пересічних громадян, відповіді на наступне запитання дали несподіваний результат. Вважають, що Україна змогла пристосуватися до російських ударів по енергетичній інфраструктурі:

  • відмінно — 18,5 відсотка респондентів;
  • добре — 45,0%;
  • задовільно — 28,0%;
  • незадовільно — 3,2%;
  • геть незадовільно — 2,4%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 11 березня.

Нагадаємо, через ворожі удари 9 березня по всій Україні було застосовано екстрені відключення електроенергії, ракетні обстріли призвели до повного знеструмлення Запорізької АЕС на кілька годин. Також постраждали три теплоелектростанції та було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Теги:
#Опитування #Соціологія #Active Group #Ракетний обстріл #Ракетний удар