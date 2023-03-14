Чи злякав ворог українців масованими ракетними ударами: опитування дало несподіваний результат

Кожен четвертий українець не може визначитися, чи боїться він ворожих ракетних ударів

Масований ракетний удар ворога по Україні 9 березня, коли російські окупанти випустили понад 80 ракет різних типів, показав, що у наших громадян знизилося відчуття безпеки порівняно з попереднім тижнем. Але майже дві третини українців вважають, що країна змогла добре пристосуватися до обстрілів.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group минулого тижня.

На запитання анкети "Як змінилося ваше відчуття безпеки цього тижня у порівнянні з попереднім", відповіді розділилися таким чином:

істотно збільшилось — 11,4 відсотка (тижнем раніше 14,4%);

трохи збільшилось — 30,9% (34,9);

трохи зменшилось — 25,3% (16,0);

істотно зменшилось — 8,5% (7,1);

не могли відповісти — 23,8% (27,6).

На тлі зростання тривожності пересічних громадян, відповіді на наступне запитання дали несподіваний результат. Вважають, що Україна змогла пристосуватися до російських ударів по енергетичній інфраструктурі:

відмінно — 18,5 відсотка респондентів;

добре — 45,0%;

задовільно — 28,0%;

незадовільно — 3,2%;

геть незадовільно — 2,4%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 11 березня.

Нагадаємо, через ворожі удари 9 березня по всій Україні було застосовано екстрені відключення електроенергії, ракетні обстріли призвели до повного знеструмлення Запорізької АЕС на кілька годин. Також постраждали три теплоелектростанції та було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.