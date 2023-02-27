На фронт — без підготовки? Українці пояснили владі, скільки має тривати військовий вишкіл

Опитування Active Group показало, що українці думають про відправку непідготовлених бійців на фронт

Кожен третій українець вважає, що відправляти на передову вперше мобілізованих в умовах воєнного стану можна лише після трьох місяців навчання, а кожен п'ятий — що лише після через шість місяців підготовки.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group.

Про випадки, коли мобілізованих відправляли в зону бойових дій без підготовки:

жодного разу не чули — 21,1%;

чули про такі лише в перші тижні після вторгнення — 8,2%;

рідко чують — 36,4%;

чують часто — 25,6%;

не могли відповісти 8,7%.

На запитання "Який мінімальний час необхідний для навчання вперше мобілізованого?" заявили, що взагалі можна не навчати 0,9% опитаних. Наступні відповіді розподілилися таким чином:

один-два тижні — 1,0%;

один місяць — 16,2%;

два місяці — 14,4%;

три місяці — 34,4%;

пів року — 18,7%;

дев'ять місяців — 1,3%;

рік і більше — 5,3%;

не могли відповісти — 7,7%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 25 лютого.

Нагадаємо, у Раді хочуть заборонити відправку недосвідчених бійців на передову. Проєкт закону №9050 пропонує доповнити двома абзацами частину першу статті 39 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" і не допускати до виконання завдань на фронті людей без бойового досвіду.

Також додамо, в Україні на законному рівні не заборонено відправку людей на передову без військового досвіду. Але лише за умови, якщо боєць служить добровільно і підписав документ про своє бажання бути саме на передовій.