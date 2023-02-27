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На фронт – без подготовки? Украинцы объяснили властям, сколько должно продолжаться военное обучение

Автор
Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев
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Украинцы против отправки неподготовленных бойцов на передовую
Украинцы против отправки неподготовленных бойцов на передовую. Фото zaxid.net

Опрос Active Group показал, что украинцы думают об отправке неподготовленных бойцов на фронт

Каждый третий украинец считает, что отправлять на передовую впервые мобилизованных в условиях военного положения можно только после трех месяцев обучения, а каждый пятый — только через шесть месяцев подготовки.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

О случаях, когда мобилизованных отправляли в зону боевых действий без подготовки:

  • ни разу не слышали — 21,1% опрошенных;
  • слышали о таковых только в первые недели после вторжения — 8,2%;
  • редко слышат — 36,4%;
  • слышат часто — 25,6%;
  • затруднились ответить — 8,7%.

На вопрос "Какое минимальное время необходимо для обучения впервые мобилизованного?" заявили, что вообще можно не обучать 0,9% опрошенных. Следующие ответы распределились таким образом:

  • одна-две недели — 1,0%;
  • один месяц — 16,2%;
  • два месяца — 14,4%;
  • три месяца — 34,4%;
  • полгода — 18,7%;
  • девять месяцев — 1,3%;
  • год и более – 5,3%;
  • затруднились ответить — 7,7%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 25 февраля.

Напомним, в Раде хотят запретить отправку неопытных бойцов на передовую. Проект закона №9050 предлагает дополнить двумя абзацами часть первую статьи 39 Закона "О воинской обязанности и военной службе" и не допускать к выполнению задач на фронте людей без боевого опыта.

Также добавим, что в Украине на законном уровне не запрещена отправка людей на передовую без военного опыта. Но только при условии, что боец служит добровольно и подписал документ о своем желании быть именно на передовой.

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#Опрос #Подготовка #Социология #Мобилизация #Active Group