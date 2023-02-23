На фронт - без обучения: в Раде хотят запретить отправку неопытных на передовую

В Украине на законодательном уровне может появится запрет на отправку неподготовленных граждан на фронт

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжается с началом полномасштабного российского вторжения. С тех пор многие наши граждане отправились защищать страну на фронт. При этом, в нашей стране на законном уровне не запрещена отправка людей на передовую без военного опыта. Но, эту ситуацию теперь хотят изменить.

Об этом свидетельствует проект закона №9050 от 22 февраля.

В документе, инициатором, которого выступил депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу, предлагается дополнить двумя абзацами часть первую в статье 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" и не допускать к выполнению задач на фронте людей без боевого опыта.

"Мобилизованные, которые к мобилизации не имели опыта прохождения военной службы или учебных сборов по соответствующей военно-учетной специальности, могут быть направлены в зону боевых действий и допущены к выполнению боевых задач после не менее чем трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности (или скорее — при добровольном письменном согласии мобилизованного)", — говорится в документе.

При этом, если мобилизованные не проходили военную службу и не были на сборах за последние 5 лет до мобилизации, их должны отправлять в зону боевых действий после 1 месяца подготовки.

"Мобилизованные, которые в течение последних пяти лет до мобилизации не имели опыта прохождения военной службы или учебных сборов по соответствующей военно-учетной специальности, могут быть направлены в зону боевых действий и допущены к выполнению боевых задач после не менее чем одного месяца подготовки по соответствующей военно-учетной специальности (или скорее — при добровольном письменном согласии мобилизованного)", — предлагают депутаты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине мобилизовать могут и ограниченно пригодных.

Также мы сообщали о том, что мобилизация в Украине стала еще активнее.