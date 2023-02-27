Візити "шишок" зі США та Європи паралізують Київ: чи треба обмежувати рух транспорту (опитування)

За тиждень столиця України пережила візити одразу чотирьох високопоставлених політиків

Низка візитів американських і європейських політиків до Києва, присвячених дев'ятій річниці Революції Гідності та Дню пам'яті Героїв Небесної сотні, минулого тижня фактично паралізували рух транспорту в столиці. Через це більшість українців вважають, що подібні обмеження можливі лише в окремих випадках.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group.

На запитання "Чи потрібно обмежувати рух транспорту під час візитів іноземних гостей" чітко ствердно відповіли чверть опитаних.

Наступні відповіді розподілилися таким чином:

так, лише в окремих випадках — 54,9%;

ні, не потрібно — 13,3%;

не могли відповісти — 7,1%.

Чим українці вважають події, які отримали назву Революція Гідності, дивіться інфографіку нижче. Водночас наголосимо на різкому зростанні за останній рік відсотка респондентів, які думають, що це була боротьба громадян за власні права.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 25 лютого.

Нагадаємо, минулого тижня Київ відвідали президент США Джо Байден, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, прем'єр Іспанії Педро Санчес та прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, який привіз з собою першу партію танків Leopard 2.

Також додамо, що 20 лютого — у День пам'яті Героїв Небесної сотні — до Києва приїжджали ізраїльська парламентська делегація та директор-розпорядник МВФ Крісталіна Гергієва.