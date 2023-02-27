Визиты "шишек" из США и Европы парализуют Киев: нужно ли ограничивать движение транспорта (опрос)

В течение недели столица Украины пережила визиты сразу четырех высокопоставленных политиков

Ряд визитов американских и европейских политиков в Киев, посвященных девятой годовщине Революции Достоинства и Дню памяти Героев Небесной сотни, на прошлой неделе фактически парализовали движение транспорта в столице. Поэтому большинство украинцев считают, что подобные ограничения возможны только в отдельных случаях.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

На вопрос "Нужно ли ограничивать движение транспорта во время визитов иностранных гостей" четко утвердительно ответили четверть опрошенных.

Следующие ответы распределились таким образом:

да, только в отдельных случаях — 54,9%;

нет, не нужно – 13,3%;

колебались с ответом — 7,1%.

Чем украинцы считают события, получившие название Революция Достоинства, смотрите инфографику ниже. В то же время подчеркнем резкий рост за последний год процента респондентов, которые думают, что это была борьба граждан за свои права.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 25 февраля.

Напомним, на прошлой неделе Киев посетили президент США Джо Байден, премьер Италии Джорджия Мелони, премьер Испании Педро Санчес и премьер Польши Матеуш Моравецкий, который привез с собой первую партию танков Leopard 2.

Также добавим, что 20 февраля – в День памяти Героев Небесной сотни – в Киев приезжали израильская парламентская делегация и директор-распорядитель МВФ Кристалина Гергиева.