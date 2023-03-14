Напугал ли враг украинцев массированными ракетными ударами: опрос дал неожиданный результат

Каждый четвертый украинец не может определиться, боится ли он вражеских ракетных ударов

Массированный ракетный удар врага по Украине 9 марта, когда российские оккупанты выпустили более 80 ракет разных типов, показал, что у наших граждан снизилось чувство безопасности по сравнению с предыдущей неделей. Но почти две трети украинцев считают, что страна смогла приспособиться к обстрелам.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group на прошлой неделе.

На вопрос анкеты "Как изменилось ваше чувство безопасности на этой неделе по сравнению с предыдущей", ответы разделились следующим образом:

существенно увеличилось – 11,4 процента (неделей ранее 14,4%);

немного увеличилось — 30,9% (34,9);

немного уменьшилось — 25,3% (16,0);

существенно уменьшилось – 8,5% (7,1);

затруднились ответить — 23,8% (27,6).

На фоне роста тревожности рядовых граждан ответы на следующий вопрос дали неожиданный результат. Считают, что Украина смогла приспособиться к российским ударам по энергетической инфраструктуре :

отлично – 18,5 процента респондентов;

хорошо – 45,0%;

удовлетворительно – 28,0%;

неудовлетворительно – 3,2%;

совсем неудовлетворительно — 2,4%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 11 марта.

Напомним, из-за вражеских ударов 9 марта по всей Украине были применены экстренные отключения электроэнергии, ракетные обстрелы привели к полному обесточению Запорожской АЭС на несколько часов. Также пострадали три теплоэлектростанции и было серьезно повреждено оборудование ТЭС.