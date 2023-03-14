Напугал ли враг украинцев массированными ракетными ударами: опрос дал неожиданный результат
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Каждый четвертый украинец не может определиться, боится ли он вражеских ракетных ударов
Массированный ракетный удар врага по Украине 9 марта, когда российские оккупанты выпустили более 80 ракет разных типов, показал, что у наших граждан снизилось чувство безопасности по сравнению с предыдущей неделей. Но почти две трети украинцев считают, что страна смогла приспособиться к обстрелам.
Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group на прошлой неделе.
На вопрос анкеты "Как изменилось ваше чувство безопасности на этой неделе по сравнению с предыдущей", ответы разделились следующим образом:
- существенно увеличилось – 11,4 процента (неделей ранее 14,4%);
- немного увеличилось — 30,9% (34,9);
- немного уменьшилось — 25,3% (16,0);
- существенно уменьшилось – 8,5% (7,1);
- затруднились ответить — 23,8% (27,6).
На фоне роста тревожности рядовых граждан ответы на следующий вопрос дали неожиданный результат. Считают, что Украина смогла приспособиться к российским ударам по энергетической инфраструктуре :
- отлично – 18,5 процента респондентов;
- хорошо – 45,0%;
- удовлетворительно – 28,0%;
- неудовлетворительно – 3,2%;
- совсем неудовлетворительно — 2,4%.
Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.
Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 11 марта.
Напомним, из-за вражеских ударов 9 марта по всей Украине были применены экстренные отключения электроэнергии, ракетные обстрелы привели к полному обесточению Запорожской АЭС на несколько часов. Также пострадали три теплоэлектростанции и было серьезно повреждено оборудование ТЭС.