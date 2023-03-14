Укр

Напугал ли враг украинцев массированными ракетными ударами: опрос дал неожиданный результат

Автор
Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев
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Российские оккупанты наносят удары по мирным жителям Николаева
Российские оккупанты наносят удары по мирным жителям Николаева. Фото espreso.tv

Каждый четвертый украинец не может определиться, боится ли он вражеских ракетных ударов

Массированный ракетный удар врага по Украине 9 марта, когда российские оккупанты выпустили более 80 ракет разных типов, показал, что у наших граждан снизилось чувство безопасности по сравнению с предыдущей неделей. Но почти две трети украинцев считают, что страна смогла приспособиться к обстрелам.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group на прошлой неделе.

На вопрос анкеты "Как изменилось ваше чувство безопасности на этой неделе по сравнению с предыдущей", ответы разделились следующим образом:

  • существенно увеличилось – 11,4 процента (неделей ранее 14,4%);
  • немного увеличилось — 30,9% (34,9);
  • немного уменьшилось — 25,3% (16,0);
  • существенно уменьшилось – 8,5% (7,1);
  • затруднились ответить — 23,8% (27,6).

На фоне роста тревожности рядовых граждан ответы на следующий вопрос дали неожиданный результат. Считают, что Украина смогла приспособиться к российским ударам по энергетической инфраструктуре :

  • отлично – 18,5 процента респондентов;
  • хорошо – 45,0%;
  • удовлетворительно – 28,0%;
  • неудовлетворительно – 3,2%;
  • совсем неудовлетворительно — 2,4%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 11 марта.

Напомним, из-за вражеских ударов 9 марта по всей Украине были применены экстренные отключения электроэнергии, ракетные обстрелы привели к полному обесточению Запорожской АЭС на несколько часов. Также пострадали три теплоэлектростанции и было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

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#Опрос #Социология #Active Group #Ракетный обстрел #Ракетный удар