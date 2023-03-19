Складна ситуація у Бахмуті, ворог посилено атакує Мар’їнку: свіжі карти боїв в Україні

Найсерйозніші бої йдуть у Бахмуті

Російські окупанти продовжують спроби прорвати українську оборону на п’яти напрямках Сходу України. Росіяни атакували на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, у Бахмуті та околицях, на Донеччині.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Ворог також зводить оборонні споруди біля наземних ліній комунікації у Криму та околицях.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямах. За минулу добу українські військові відбили 83 атаки. Епіцентр боїв у Бахмуті.

Карта боїв в Україні

Схід України

Росіяни атакували в районі Кремінної, за останню добу атаки були на околицях Кремінної, Діброви, Верхньокам’янського та Спірного. Окупанти заявляють про поступ на північний схід від Куп’янська. Найбільш запеклі бої йдуть у районі Торського, Білогорівки, Спірного (західніше та південніше Кремінної), вважають аналітики. У Гряниківці ворог намагається покращити тактичне становище, повідомляє DeepState.

Карта бойових дій на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна

Окупанти продовжують наступальні операції в Бахмуті та його околицях. У самому Бахмуті росіяни можуть концентрувати атаки у північній частині міста. Ситуація дуже складна, джерела з рф заявляють про просування. Дані DeepState свідчать, що ворог продовжує тиснути на місто із трьох сторін. Атаки ворога також йдуть у бік Григорівки, Богданівки та Хромового. Відбито напади ворога в районі Оріхово-Василівки, Богданівки, Григорівки.

Карта боїв у Бахмуті

Ворог продовжує атакувати на Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках. Окупанти атакували біля Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки. Останнє місто атакували 15 разів.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує тримати оборону. Обстріл не припинився, хоча темп артилерійського вогню через Дніпро трохи впав. Ворог продовжує споруджувати укріплення у Криму, а також будувати траншеї у Чонгарі.

Лінія фронту у Запорізькій області

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" розповідав, що у НАТО хочуть посилити угруповання Альянсу біля кордонів Росії. В Україні тим часом точаться розмови про контрнаступ навесні. Однак військові наголошують — росіяни окопалися і легко це не буде, не варто ставитись до повернення українських територій легковажно.