Складна ситуація у Бахмуті, ворог посилено атакує Мар’їнку: свіжі карти боїв в Україні
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Найсерйозніші бої йдуть у Бахмуті
Російські окупанти продовжують спроби прорвати українську оборону на п’яти напрямках Сходу України. Росіяни атакували на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, у Бахмуті та околицях, на Донеччині.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Ворог також зводить оборонні споруди біля наземних ліній комунікації у Криму та околицях.
За даними Генштабу ЗСУ, ворог наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямах. За минулу добу українські військові відбили 83 атаки. Епіцентр боїв у Бахмуті.
Схід України
Росіяни атакували в районі Кремінної, за останню добу атаки були на околицях Кремінної, Діброви, Верхньокам’янського та Спірного. Окупанти заявляють про поступ на північний схід від Куп’янська. Найбільш запеклі бої йдуть у районі Торського, Білогорівки, Спірного (західніше та південніше Кремінної), вважають аналітики. У Гряниківці ворог намагається покращити тактичне становище, повідомляє DeepState.
Окупанти продовжують наступальні операції в Бахмуті та його околицях. У самому Бахмуті росіяни можуть концентрувати атаки у північній частині міста. Ситуація дуже складна, джерела з рф заявляють про просування. Дані DeepState свідчать, що ворог продовжує тиснути на місто із трьох сторін. Атаки ворога також йдуть у бік Григорівки, Богданівки та Хромового. Відбито напади ворога в районі Оріхово-Василівки, Богданівки, Григорівки.
Ворог продовжує атакувати на Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках. Окупанти атакували біля Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки. Останнє місто атакували 15 разів.
Південь України
Ворог продовжує тримати оборону. Обстріл не припинився, хоча темп артилерійського вогню через Дніпро трохи впав. Ворог продовжує споруджувати укріплення у Криму, а також будувати траншеї у Чонгарі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у НАТО хочуть посилити угруповання Альянсу біля кордонів Росії. В Україні тим часом точаться розмови про контрнаступ навесні. Однак військові наголошують — росіяни окопалися і легко це не буде, не варто ставитись до повернення українських територій легковажно.