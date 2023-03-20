Українським воїнам спростили можливість стати офіцерами: Рада ухвалила важливий закон для ЗСУ

За рік війни українські військовослужбовці здобули безцінний бойовий досвід, тому заслуговують отримувати підвищення у званні без формальностей

Верховна Рада України сьогодні, 20 березня, ухвалила законопроект №8339, який дозволить українським військовим отримати офіцерське звання без вищої освіти. Раніше стати офіцером можна було лише за наявності диплома про вищу освіту.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів нардеп та керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, українські солдати зараз мають такий бойовий досвід, яким можуть похвалитися далеко не всі європейські військові.

Законопроект №8339 підтримали 283 народних депутати. Арахамія зазначив, що військові без вищої освіти, але з бойовим досвідом зможуть здобути лише молодше офіцерське звання – лейтенант.

"Війна виховала нових командирів... Для таких людей сьогодні ми ухвалили законопроект №8339. Він дозволяє отримати молодше офіцерське звання, минаючи формальні вимоги щодо диплому про вищу освіту. Я впевнений, що досвідчені бійці стануть новою військовою елітою України. І дрібні формальності не повинні гальмувати їхню кар’єру", — написав нардеп.

Його колега з партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко додав, що військовослужбовцям дадуть можливість пройти курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності до призначення на посаду або після призначення. Крайній термін — не пізніше, як за 6 місяців після припинення чи скасування воєнного стану. Крім того, ВР збільшила вік прийому офіцерів на службу.

"Було багато військових запитів з цього питання. Тепер законопроект прийнято загалом. Крім того, законопроект також вносить ще одну правку – на особливий період на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу приймаються особи віком від 20 до 40 років. Раніше граничний вік був до 30 років", — написав Олексій Гончаренко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що країни ЄС схвалили план допомоги Україні на 2 млрд євро. У рамках допомоги ЗСУ отримають мільйон артилерійських снарядів.