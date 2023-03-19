Роки не знадобляться: у Повітряних силах ЗСУ оцінили, за скільки українці освоять F-16

Полковник Збройних сил України розповів, скільки займе підготовка та тестування пілотів

Українським військовим не знадобиться надто багато часу, щоб освоїти американські винищувачі F-16, питання про постачання в Україну яких вирішується. Крім того, проблем з адаптацією аеропортів теж не виникне, оскільки ці винищувачі вже були в Україні під час підготовки до Євро-2012 та успішно сідали на наші злітні смуги.

Про це "Телеграф" розповів представник Повітряних сил Збройних сил України, полковнику ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, точних термінів, які можуть знадобитися для введення в роботу F-16 України, ніхто не зможе назвати. Проте українські військові не розпочинатимуть цю роботу з нуля. Підготовка та тестування пілотів триватиме до пів року. Це люди із сотнями годин нальоту, знанням англійської мови, розумінням того, з яким літаком вони матимуть справу.

"Вже зараз низка країн погодилася надати нам свої майданчики, навчальну базу та авіаційні тренажери для підготовки пілотів на той тип літака, який буде визначено", — каже Юрій Ігнат.

Водночас одним з основних питань залишається підготовка інженерно-авіаційного складу, який повинен буде займатися обслуговуванням та ремонтом літаків, оскільки без цього робота на цих винищувачах буде неможлива.

Найменшою проблемою в цьому випадку стосується інфраструктури, оскільки злітні смуги в Україні будуть оперативно підготовлені до західної техніки.

"Винищувачі F-16 вже були в Україні під час підготовки до "Євро-2012" у Полтавській області, а F-15 — у Хмельницькій області під час спільних навчань "Чисте небо" у 2018 році. Тоді західні літаки сідали на наших злітних смугах без проблем", — сказав Ігнат.

Наразі, на його думку, проблем з адаптацією аеропортів також не має бути.

Повний текст із відповіддю Юрія Ігната щодо цих бойових літаків читайте у нашому матеріалі: Не всі винищувачі однакові: як постачання МіГ-29 вплинуть на перебіг бойових дій, і чому ЗСУ так потребують F-16.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в лютому 2023 року представники двопартійної групи законодавців США написали листа президенту Штатів Джо Байдену, в якому зажадали від нього поставок винищувачів F-16 Україні, відзначаючи, що вони можуть відіграти вирішальну роль у війні з росією. Однак поки що Байден заявляє про неможливість поставок цих бойових літаків нашій країні.