Годы не понадобятся: в Воздушных силах ВСУ оценили, за сколько украинцы освоят F-16

Полковник Вооруженных сил Украины рассказал, сколько займет подготовка и тестирование пилотов

Украинским военным не понадобится слишком много времени, чтобы освоить американские истребители F-16,вопрос о поставках в Украину которых решается. Кроме того, проблем с адаптацией аэропортов тоже не возникнет, поскольку эти истребители уже были в Украине во время подготовки к "Евро-2012" и успешно садились на наши взлётные полосы.

Об этом "Телеграф" рассказал представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины, полковнику ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, точных сроков, которые могут понадобиться для введения в работу F-16 Украине, назвать никто не сможет. Однако украинские военные не будут начинать эту работу с нуля. Подготовка и тестирование пилотов займет до полугода. Это люди с сотнями часов налета, знанием английского языка, пониманием того, с каким самолетом они будут иметь дело.

"Уже сейчас ряд стран согласились предоставить нам свои площадки, учебную базу и авиационные тренажеры для подготовки пилотов на тот тип самолета, который будет определен", — говорит Юрий Игнат.

В то же время одним из основных вопросов остается подготовка инженерно-авиационного состава, который должен будет заниматься обслуживанием и ремонтом самолетов, поскольку без этого работа на данных истребителях будет невозможна.

Самой незначительной проблемой в этом случае касается инфраструктуры, потому как взлетные полосы в Украине будут оперативно подготовлены к западной технике.

"Истребители F-16 уже были в Украине во время подготовки к "Евро-2012" в Полтавской области, а F-15 — в Хмельницкой области во время совместных учений "Чистое небо" в 2018 году. Тогда западные самолеты садились на наших взлетных полосах без проблем", — сказал Игнат.

Сейчас, по его мнению, проблем с адаптацией аэропортов также не должно быть.

Полный текст с ответом Юрия Игната относительно этих боевых самолетов читайте в нашем материале: Не все истребители одинаковы: как поставки МиГ-29 повлияют на ход боевых действий, и почему ВСУ так нуждаются в F-16.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2023 года представители двухпартийной группы законодателей США написали письмь президенту Штатов Джо Байдену, в котором потребовали от него поставок истребителей F-16 Украине, отмечая, что они могут сыграть решающую роль в войне с россией. Однако пока Байден заявляет о невозможности поставок этих боевых самолетов нашей стране.