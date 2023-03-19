Не все истребители одинаковы: как поставки МиГ-29 повлияют на ход боевых действий, и почему ВСУ так нуждаются в F-16

Воздушные силы ВСУ призывают страны НАТО создать авиационную коалицию

Военная поддержка Украины со стороны европейских партнеров выходит на новый уровень. В пятницу, 17 марта, стало известно, что не только Польша, но Словакия готовится передать нам истребители МиГ-29. Пока речь идет о поставках 20 и 13 самолетов соответственно. В Белом доме уже приветствовали решения стран НАТО, отметив при этом, что правительство США все еще не рассматривает возможность предоставления Украине американских самолетов F-16, пишет CNN. По словам президента Соединенных Штатов Джо Байдена, американские военные пока не видят "никаких оснований" для подобной помощи.

"Телеграф" обратился к представителю Воздушных сил Вооруженных сил Украины, полковнику ВСУ Юрию Игнату, чтобы выяснить, чем советские МиГи уступают истребителям F-16, и правда ли, что украинская армия пока не готова к использованию американских самолетов.

Какие главные отличия между этими истребителями?

Если говорить о технических характеристиках, то оба истребителя – советский и американский – это самолеты четвертого поколения.

F-16 – это многоцелевой самолет западного образца и с западным типом вооружения, адаптированный под стандарты НАТО. Он прошел несколько этапов глубокой модернизации, получив самые современные технологии. Ремонт этих самолетов производится не путем продления ресурса, а заменой деталей на новые. Эта модель наиболее распространена в мире и находится на вооружении 25 стран.

Истребитель F-16

МиГ-29 — самолет, разрабатывавшийся в 70-х и выпущенный в 80-х годах. Мы очень благодарны нашим партнерам за предоставление этих истребителей и ни в коем случае не обесцениваем их поддержку. Однако объективно эта модель является физически и морально устаревшей. До полномасштабного вторжения россии для ремонта и поддержки этих истребителей в Украине работало 12 предприятий, но возможность их модернизации сильно ограничена, и продление ресурса не может быть бесконечным.

Можно предположить, что истребители, которые будут переданы нам Польшей и Словакией, были модернизированы обновленной GPS-навигацией, системой связи по стандартам НАТО и системой распознавания "свой-чужой".

Истребитель МиГ-29

Что касается возможностей использования самолетов, то сегодня МиГ-29 выполняет в Украине задачу истребительного прикрытия. Во время ракетных атак такая авиация перехватывает крылатые ракеты и дроны-камикадзе в зонах, не имеющих защиты ПВО. Однако это малоэффективное средство, ведь МиГ-29 не имеют мощных бортовых РЛС и соответствующих ракет, которые могли бы уничтожать цели.

Кроме того, МиГ вооружен ракетами с полуактивными головками самонаведения, требующими "подсветки" радаром самолета в течение всего пути полета. Это несет угрозу попадания в него вражеской ракеты.

Истребители F-16 оборудованы всем необходимым для высокоэффективного выполнения этих задач, ведь они предназначены быть частью ПВО. В частности, американские самолеты имеют широкий спектр вооружений: ракеты воздух-воздух, воздух-земля, корректируемые авиационные бомбы и другие. Некоторые из них могут преодолевать до 180 км. То есть, две пары таких истребителей способны отогнать российскую авиацию как минимум на это расстояние. Если они будут работать в комплексе с прикрывающими их ЗРК Patriot или SAMP/T, мы получим существенное преимущество.

Безусловно, в начале войны МиГ-29 и СУ-27 сыграли очень важную роль, вытесняя вражескую авиацию в зону поражения нашей ПВО. Это были неравные воздушные бои, ведь российские СУ-30 и СУ-35 способны обнаруживать наши истребители на расстоянии 100 км, что позволяет выпустить ракеты по украинским самолетам, пилоты которых не видят ни вражеский истребитель, ни выпущенный по ним снаряд. К тому же, не следует забывать о количественном преимуществе врага в авиации – оно составляет примерно 1 к 4 в пользу россиян.

Сегодня мы нуждаемся в более эффективной военной технике, ведь россия начала использовать корректированные авиационные бомбы весом 1,5 тонны, которые преодолевают расстояние 40-50 км и попадают по нашим прифронтовым городам. Учитывая, что их самолеты не входят в зону поражения украинской ПВО, мы нуждаемся в более дальнобойном вооружении как воздушного, так и наземного базирования.

Первоочередной целью для нас сейчас является остановить атакующие действия врага. Затем нужно будет завоевать преимущество в воздухе над оккупированными территориями и перекрыть пути снабжения военной техники, вооружения, боеприпасов, горючего и т.д. с территории рф. Именно этот алгоритм действий обеспечил успех наземной операции и позволил освободить Херсонскую область.

Правда ли, что для введения в работу F-16 Украине понадобится 3-4 года, чтобы подготовить пилотов, адаптировать взлетные полосы и обеспечить возможность технического обслуживания этих самолетов?

Точных терминов не может озвучить никто, но если такое решение будет принято, мы не будем начинать с нуля. Подготовка и тестирование пилотов займет до полугода. Это люди с сотнями часов налета, знанием английского языка, пониманием того, с каким самолетом они будут иметь дело. Уже сейчас ряд стран согласились предоставить нам свои площадки, учебную базу и авиационные тренажеры для подготовки пилотов на тот тип самолета, который будет определен.

Не менее важным вопросом является подготовка инженерно-авиационного состава, который будет ежедневно заниматься обслуживанием и ремонтом самолетов. Без этого работать на них просто невозможно.

Что касается инфраструктуры, то это самая незначительная из проблем. Взлетные полосы будут оперативно подготовлены к западной технике. Истребители F-16 уже были в Украине во время подготовки к "Евро-2012" в Полтавской области, а F-15 — в Хмельницкой области во время совместных учений "Чистое небо" в 2018 году. Тогда западные самолеты садились на наших взлетных полосах без проблем. Сейчас проблем с адаптацией аэропортов тоже не возникнет.

Как вы оцениваете перспективы предоставления нам американских истребителей?

Это очень важное решение сегодня. Для его принятия наши коммуникационные группы постоянно работают с западными партнерами с первого дня полномасштабного вторжения. Сейчас мы видим определенные сдвиги в этом направлении — американские пилоты выступают за предоставление нам этих самолетов, сенаторы обращаются к президенту США, призывая внимательно отнестись к этому вопросу в критический момент.

Пока что Джо Байден заявляет о невозможности этих поставок в ближайшее время. Однако у нас уже есть опыт передачи нам Словакией тяжелого ПВО ЗРК С-300. Накануне принятия этого решения россия угрожала чуть ли не нанесением ответных ударов на поставки, однако это оказалось пустым звуком. В результате мы все же получили IRIS-T, NASAMS, Patriot и SAMP/T. Аналогичным путем формировалась и танковая коалиция – начинали с советских Т-72 от Польши, а теперь речь идет о Leopard и Challenger.

Передача нам МиГ-29 — это в первую очередь движущий шаг, который откроет для нас новый уровень в военной поддержке и будет стимулировать западных партнеров быть более решительными в принятии решений о поставках новых видов вооружения и техники. Именно к этому и призвал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук своих коллег во время симпозиума командующих воздушными силами стран-членов НАТО. Создание авиационной коалиции станет судьбоносным решением для Украины, ведь наша Победа на земле будет коваться в воздухе.