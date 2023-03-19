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Не все истребители одинаковы: как поставки МиГ-29 повлияют на ход боевых действий, и почему ВСУ так нуждаются в F-16

Автор
Юлия Закирова Юлия Закирова
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Поставки первых истребителей из стран НАТО уже согласованы
Поставки первых истребителей из стран НАТО уже согласованы. Фото glavcom.ua

Воздушные силы ВСУ призывают страны НАТО создать авиационную коалицию

Военная поддержка Украины со стороны европейских партнеров выходит на новый уровень. В пятницу, 17 марта, стало известно, что не только Польша, но Словакия готовится передать нам истребители МиГ-29. Пока речь идет о поставках 20 и 13 самолетов соответственно. В Белом доме уже приветствовали решения стран НАТО, отметив при этом, что правительство США все еще не рассматривает возможность предоставления Украине американских самолетов F-16, пишет CNN. По словам президента Соединенных Штатов Джо Байдена, американские военные пока не видят "никаких оснований" для подобной помощи.

"Телеграф" обратился к представителю Воздушных сил Вооруженных сил Украины, полковнику ВСУ Юрию Игнату, чтобы выяснить, чем советские МиГи уступают истребителям F-16, и правда ли, что украинская армия пока не готова к использованию американских самолетов.

Какие главные отличия между этими истребителями?

Если говорить о технических характеристиках, то оба истребителя – советский и американский – это самолеты четвертого поколения.

F-16 – это многоцелевой самолет западного образца и с западным типом вооружения, адаптированный под стандарты НАТО. Он прошел несколько этапов глубокой модернизации, получив самые современные технологии. Ремонт этих самолетов производится не путем продления ресурса, а заменой деталей на новые. Эта модель наиболее распространена в мире и находится на вооружении 25 стран.

Истребитель F-16

МиГ-29 — самолет, разрабатывавшийся в 70-х и выпущенный в 80-х годах. Мы очень благодарны нашим партнерам за предоставление этих истребителей и ни в коем случае не обесцениваем их поддержку. Однако объективно эта модель является физически и морально устаревшей. До полномасштабного вторжения россии для ремонта и поддержки этих истребителей в Украине работало 12 предприятий, но возможность их модернизации сильно ограничена, и продление ресурса не может быть бесконечным.

Можно предположить, что истребители, которые будут переданы нам Польшей и Словакией, были модернизированы обновленной GPS-навигацией, системой связи по стандартам НАТО и системой распознавания "свой-чужой".

Истребитель МиГ-29

Что касается возможностей использования самолетов, то сегодня МиГ-29 выполняет в Украине задачу истребительного прикрытия. Во время ракетных атак такая авиация перехватывает крылатые ракеты и дроны-камикадзе в зонах, не имеющих защиты ПВО. Однако это малоэффективное средство, ведь МиГ-29 не имеют мощных бортовых РЛС и соответствующих ракет, которые могли бы уничтожать цели.

Кроме того, МиГ вооружен ракетами с полуактивными головками самонаведения, требующими "подсветки" радаром самолета в течение всего пути полета. Это несет угрозу попадания в него вражеской ракеты.

Истребители F-16 оборудованы всем необходимым для высокоэффективного выполнения этих задач, ведь они предназначены быть частью ПВО. В частности, американские самолеты имеют широкий спектр вооружений: ракеты воздух-воздух, воздух-земля, корректируемые авиационные бомбы и другие. Некоторые из них могут преодолевать до 180 км. То есть, две пары таких истребителей способны отогнать российскую авиацию как минимум на это расстояние. Если они будут работать в комплексе с прикрывающими их ЗРК Patriot или SAMP/T, мы получим существенное преимущество.

Безусловно, в начале войны МиГ-29 и СУ-27 сыграли очень важную роль, вытесняя вражескую авиацию в зону поражения нашей ПВО. Это были неравные воздушные бои, ведь российские СУ-30 и СУ-35 способны обнаруживать наши истребители на расстоянии 100 км, что позволяет выпустить ракеты по украинским самолетам, пилоты которых не видят ни вражеский истребитель, ни выпущенный по ним снаряд. К тому же, не следует забывать о количественном преимуществе врага в авиации – оно составляет примерно 1 к 4 в пользу россиян.

Сегодня мы нуждаемся в более эффективной военной технике, ведь россия начала использовать корректированные авиационные бомбы весом 1,5 тонны, которые преодолевают расстояние 40-50 км и попадают по нашим прифронтовым городам. Учитывая, что их самолеты не входят в зону поражения украинской ПВО, мы нуждаемся в более дальнобойном вооружении как воздушного, так и наземного базирования.

Первоочередной целью для нас сейчас является остановить атакующие действия врага. Затем нужно будет завоевать преимущество в воздухе над оккупированными территориями и перекрыть пути снабжения военной техники, вооружения, боеприпасов, горючего и т.д. с территории рф. Именно этот алгоритм действий обеспечил успех наземной операции и позволил освободить Херсонскую область.

Правда ли, что для введения в работу F-16 Украине понадобится 3-4 года, чтобы подготовить пилотов, адаптировать взлетные полосы и обеспечить возможность технического обслуживания этих самолетов?

Точных терминов не может озвучить никто, но если такое решение будет принято, мы не будем начинать с нуля. Подготовка и тестирование пилотов займет до полугода. Это люди с сотнями часов налета, знанием английского языка, пониманием того, с каким самолетом они будут иметь дело. Уже сейчас ряд стран согласились предоставить нам свои площадки, учебную базу и авиационные тренажеры для подготовки пилотов на тот тип самолета, который будет определен.

Не менее важным вопросом является подготовка инженерно-авиационного состава, который будет ежедневно заниматься обслуживанием и ремонтом самолетов. Без этого работать на них просто невозможно.

Что касается инфраструктуры, то это самая незначительная из проблем. Взлетные полосы будут оперативно подготовлены к западной технике. Истребители F-16 уже были в Украине во время подготовки к "Евро-2012" в Полтавской области, а F-15 — в Хмельницкой области во время совместных учений "Чистое небо" в 2018 году. Тогда западные самолеты садились на наших взлетных полосах без проблем. Сейчас проблем с адаптацией аэропортов тоже не возникнет.

Как вы оцениваете перспективы предоставления нам американских истребителей?

Это очень важное решение сегодня. Для его принятия наши коммуникационные группы постоянно работают с западными партнерами с первого дня полномасштабного вторжения. Сейчас мы видим определенные сдвиги в этом направлении — американские пилоты выступают за предоставление нам этих самолетов, сенаторы обращаются к президенту США, призывая внимательно отнестись к этому вопросу в критический момент.

Пока что Джо Байден заявляет о невозможности этих поставок в ближайшее время. Однако у нас уже есть опыт передачи нам Словакией тяжелого ПВО ЗРК С-300. Накануне принятия этого решения россия угрожала чуть ли не нанесением ответных ударов на поставки, однако это оказалось пустым звуком. В результате мы все же получили IRIS-T, NASAMS, Patriot и SAMP/T. Аналогичным путем формировалась и танковая коалиция – начинали с советских Т-72 от Польши, а теперь речь идет о Leopard и Challenger.

Передача нам МиГ-29 — это в первую очередь движущий шаг, который откроет для нас новый уровень в военной поддержке и будет стимулировать западных партнеров быть более решительными в принятии решений о поставках новых видов вооружения и техники. Именно к этому и призвал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук своих коллег во время симпозиума командующих воздушными силами стран-членов НАТО. Создание авиационной коалиции станет судьбоносным решением для Украины, ведь наша Победа на земле будет коваться в воздухе.

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#НАТО #Словакия #Война #Польща #Истребитель F-16 #Военная помощь #Мог #Юрий Игнат