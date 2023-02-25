"Нужно другое": Байден объяснил, почему отказывает Киеву в истребителях F-16

В своем решении американский президент опирается на оценку американских военных.

Президент США Джо Байден убежден, что Украина пока не нуждается в современных истребителях типа F-16, поэтому не собирается согласовывать передачу самолетов. Вопрос остается открытым, однако политик считает, что украинским военным будет полезнее другое оружие. Такое заявление Байден сделал в то время, когда стало известно, что Польша готовится начать обучение наших пилотов насчет управления иностранными самолетами.

Более подробно свою позицию американский лидер объяснил в интервью ABC News. По словам Джо Байдена, в настоящее время возможность отправки современных истребителей Вашингтоном невозможна. В своей оценке он опирается на мнение американских военных, которые не видят "никаких оснований" для подобной помощи в этот момент.

Байден подчеркнул, что США продолжат поддержку украинского народа и будут оказывать военную помощь тоже. Однако пока поставки будут ограничены предварительными запросами.

"Мы присылаем ему [Зеленскому — ред.] то, что, по мнению наших опытных военных, ему сейчас нужнее. А нужны ему танки, артиллерия, средства противовоздушной обороны, включая дополнительные снаряды к HIMARS", — пояснил американский президент.

Все это вооружение, говорит Джо Байден, максимально аккумулируется. Это должно помочь передать помощь так, чтобы ВСУ имели возможность получить дополнительные успехи на фронте уже весной и летом этого года. Истребители же пока, по словам политика, "Зеленскому не нужны".

Интересно, что такие заявления президента США несколько отличаются от предварительных оценок Госэпа. Так, в недавнем интервью заместитель главы ведомства Виктория Нуланд заявила, что разговоры о поставках истребителей Украине уже ведутся.

"Телеграф" также писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева предоставить Западу гарантии по неприменению самолетов на территории России.