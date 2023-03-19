Выполняли бои между МиГами и F-15: стало известно об опыте украинских пилотов в управлении американскими самолетами

Пилот может улететь за 1-2 недели, но для эффективного применения всех систем требуется больше времени

Опасения западных партнеров передавать Украине истребители F-16 по той причине, что для овладения ими нужно долгое время, не имеют под собой веских оснований, ведь наши пилоты доказали свое умение управлять самолетами данного типа.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью 24 каналу.

По его словам, у украинских летчиков была возможность полетать на американских истребителях F-16 еще в далеком 2011 году. Перед проведением Евро-2012 в Украине на военном аэродроме в городе Миргород проходили совместные украино-американо-польские учения "Безопасное небо".

"Американские пилоты в воздухе передавали управление нашим летчикам. Такую же процедуру делали и для гостей на наших "спарках". Никаких нареканий на условия базирования F-16 на нашем аэродроме тогда не было", — отметил Игнат.

Кроме этого, в 2018 году американцы прилетали в Староконстантинов на учения "Чистое небо". В этот раз на истребителях F-15C Eagle.

"Выполняли воздушные бои между МиГами и "сушками" против F-15, смотрели, как все работает, как можно противостоять советским самолетам, понимая, что у россиян уже сейчас современные Су-35, Су-30", — отметил Игнат.

По его словам, американцы имитировали эти угрозы для украинских лётчиков, отрабатывали сложные сценарии.

"Летчики также обоюдно пробовали себя в ознакомительных полетах. Это был мощный обмен опытом, который сейчас очень пригодился ", — добавил полковник.

Относительно того, сколько длится обучение пилотов Игнат заявил, что обучение пилотов и инженеров – это очень сложный вопрос.

"Это два основных и ключевых вопроса, которые, возможно, будут тем не скоротечным и сдерживающим фактором. Пилот может начать лететь за 1 – 2 недели, но научиться эффективно применять все системы и вооружение – другой вопрос", – пояснил спикер.

Он добавил, что самолет предназначен для того, чтобы на нем воевать, и лётчик должен научиться это делать.

"До полугода, пожалуй, наши пилоты смогут овладеть всеми типами вооружения. Воздушные Силы отобрали самых способных пилотов со знанием английского языка. Они имеют боевой опыт, сотни часов налета, желания и оптимизм и т.д. Это молодые пилоты, которые будут иметь перспективу дальнейшего прохождения службы", – рассказывает военный.

По его словам, для каждого пилота есть индивидуальная программа подготовки. Однако обучение инженеров – это тоже очень важно.

"Десятки людей ежедневно обслуживают один самолет перед вылетом и после, а также текущие эксплуатационные работы, ремонт. Визуально американские и советские самолеты словно одинаково летают, но внутри системы ощутимо отличаются", — отметил Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ подытожил, что это непростой процесс.

Напомним, что восемь американских сенаторов от обеих партий потребовали от Пентагона дополнительной информации о возможности передачи Украине истребителей F-16. Письмо было адресовано министру обороны Ллойду Остину. Возможно, совместными усилиями американским законодателям удастся решить задачу передачи самолетов Украине.