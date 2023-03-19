Виконували бої між МіГами та F-15: стало відомо про досвід українських пілотів у керуванні американськими літаками

Пілот може полетіти за 1 – 2 тижні, але для ефективного застосовування всіх систем потрібно більше часу

Побоювання західних партнерів передавати Україні винищувачі F-16 з тієї причини, що для оволодіння ними потрібен довгий час, не мають під собою вагомих підстав, адже наші пілоти доказали своє вміння керувати літаками даного типу.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, українські льотчики мали можливість політати на американських винищувачах F-16 ще у далекому 2011 році. Перед проведенням Євро-2012 в Україні на військовому аеродромі в місті Миргород проходили спільні українсько-американсько-польські навчання "Безпечне небо".

"Американські пілоти у повітрі передавали керування нашим льотчикам. Таку ж процедуру робили й для гостей на наших "спарках". Жодних нарікань щодо умов базування F-16 на нашому аеродромі тоді не було, – зауважив Ігнат.

Окрім цього, у 2018 році американці прилітали в Старокостянтинів на навчання "Чисте небо". Цього разу на винищувачах F-15C Eagle.

"Виконували повітряні бої між МіГами та "сушками" проти F-15, дивилися, як все працює, як можна протистояти радянським літакам, розуміючи, що у росіян наразі вже сучасні Су-35, Су-30", – зазначив Ігнат.

За його словами, американці імітували ці загрози для українських льотчиків, відпрацьовували складні сценарії.

"Льотчики також обопільно пробували себе в ознайомчих польотах. Це був потужний обмін досвідом, що нині дуже став у пригоді", – додав полковник.

Відносно того, скільки триває навчання пілотів Ігнат заявив, що навчання пілотів й інженерів – це дуже складне питання.

"Це два основних і ключових питання, які, можливо, будуть тим не швидкоплинним і стримувальним фактором. Пілот може полетіти за 1 – 2 тижні, але навчитися ефективно застосовувати всі системи та озброєння – інше питання", – пояснив речник.

Він додав, що літак призначений для того, щоб на ньому воювати, і льотчик має навчитися це робити.

"До пів року, мабуть, наші пілоти зможуть опанувати всі типи озброєння. Повітряні Сили відібрали найздібніших пілотів зі знанням англійської мови. Вони мають бойовий досвід, сотні годин нальоту, бажання та оптимізм тощо. Це молоді пілоти, які матимуть перспективу подальшого проходження служби", — розповідає військовий.

За його словами, для кожного пілота є індивідуальна програма підготовки. Проте навчання Інженерів – це теж дуже важливо.

"Десятки людей щодня обслуговують один літак перед вильотом і після, а також поточні експлуатаційні роботи, ремонт. Візуально американські й радянські літаки наче однаково літають, але всередині системи відчутно різняться", – зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ підсумував, що це непростий процес.

Нагадаємо, що вісім американських сенаторів від обох партій зажадали від Пентагону додаткової інформації про можливість передачі Україні винищувачів F-16. Лист був адресований міністру оборони Ллойду Остіну. Можливо, спільними зусиллями американським законодавцям вдасться вирішити завдання передачі літаків Україні.