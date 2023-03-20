Украинским воинам упростили возможность стать офицерами: Рада приняла важный закон для ВСУ

За год войны украинские военнослужащие получили бесценный боевой опыт, поэтому заслуживают получать повышения в звании без формальностей

Верховная Рада Украины сегодня, 20 марта, приняла законопроект №8339, который позволит украинским военные получить офицерское звание без высшего образования. Ранее стать офицером можно было только при наличии диплома о высшем образовании.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал нардеп и руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, у украинских солдат сейчас есть такой боевой опыт, которым могут похвастаться далеко не все европейские военные.

Законопроект №8339 поддержали 283 народных депутата. Арахамия отметил, что военные без высшего образования, но с боевым опытом смогут получить только младшее офицерское звание — лейтенант.

"Война воспитала новых командиров…Для таких людей сегодня мы приняли законопроект №8339. Он позволяет получить младшее офицерское звание, минуя формальные требования по диплому о высшем образовании. Я уверен, что опытные бойцы станут новой военной элитой Украины. И мелкие формальности не должны тормозить их карьеру", — написал нардеп.

Его коллега из партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко добавил, что военнослужащим дадут возможность пройти курс военной подготовки по направлению, соответствующему профилю служебной деятельности до назначения на должность или после назначения. Крайний срок — не позже, чем через 6 месяцев после прекращения или отмены военного положения. Кроме того, ВР увеличила возраст приема офицеров на службу.

"Было много военных запросов по этому вопросу. Теперь законопроект принят в целом. Кроме того, законопроект также вносит еще одну правку – на особый период на военную службу по контракту лиц офицерского состава принимаются лица в возрасте от 20 до 40 лет. Раньше предельный возраст был до 30 лет", — написал Алексей Гончаренко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что страны ЕС одобрили план помощи Украине на 2 млрд евро. В рамках помощи ВСУ получат миллион артиллерийских снарядов.